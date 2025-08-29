Beşiktaş ayrılığı KAP'a bildirdi... Al Musrati'nin yeni takımı belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 17:09:00
Beşiktaş, Al-Musrati'nin İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Al-Musrati'nin 7 milyon Eurol'uk satın alma opsiyonuyla birlikte Hellas Verona'ya kiralandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır. ”

