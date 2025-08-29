Beşiktaş, Lausanne’a yenilip Avrupa’dan elendi: Acı veda

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.08.2025 04:00:00
Hilmi Türkay
UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Lausanne’a evinde 1-0 yenilerek Avrupa defterini erken kapattı. Uduokhai’nin ikinci yarının başında gördüğü kırmızı kart ve taraftarın oyunculara tepkisi maçın öne çıkan anları oldu.

Beşiktaş, Avrupa defterini erken kapattı. SiyahBeyazlılar, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Lausanne’a evinde 1-0 yenildi. Kartal böylece Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalamayıp elendi.

İsviçre ekibi 45+1. dakikada Oyedeji’nin golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ta Uduokhai, ikinci yarının henüz 12. saniyesinde rakibine müdahalesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Uduokhai karar sonrası soyunma odasına giden tünelin duvarlarını yumrukladı. SiyahBeyazlı taraftarlar, Svensson ve Joao Mario başta olmak üzere tüm futbolcuları ıslıklarken teknik direktör Solskjaer ile yönetime tezahüratlarla tepki gösterdi.

Beşiktaş’ta Arroyo maç kadrosuna alınmazken Solskjaer kararın disiplin gerekçesiyle olduğunu açıkladı. Siyah-Beyazlılarda Amir Hadziahmetovic Hull City’ye, Al Musrati ise İtalyan ekibi Verona’ya kiralık gitti.

