Beşiktaş, Lausanne’a yenilip Avrupa’dan elendi: Acı veda

Beşiktaş, Avrupa defterini erken kapattı. SiyahBeyazlılar, UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Lausanne’a evinde 1-0 yenildi. Kartal böylece Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalamayıp elendi.

İsviçre ekibi 45+1. dakikada Oyedeji’nin golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ta Uduokhai, ikinci yarının henüz 12. saniyesinde rakibine müdahalesi sonrası direkt kırmızı kart gördü. Uduokhai karar sonrası soyunma odasına giden tünelin duvarlarını yumrukladı. SiyahBeyazlı taraftarlar, Svensson ve Joao Mario başta olmak üzere tüm futbolcuları ıslıklarken teknik direktör Solskjaer ile yönetime tezahüratlarla tepki gösterdi.

Beşiktaş’ta Arroyo maç kadrosuna alınmazken Solskjaer kararın disiplin gerekçesiyle olduğunu açıkladı. Siyah-Beyazlılarda Amir Hadziahmetovic Hull City’ye, Al Musrati ise İtalyan ekibi Verona’ya kiralık gitti.