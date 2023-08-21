Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 21.08.2023 - 09:30

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig ikinci hafta maçında Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı.

Spor yazarları, siyah - beyazlı takımın performansını yorumladı.

"AYNI STANDARDI KORUMAK MÜMKÜN OLMUYOR"

"Pendik’in Süper Lig’deki ilk 4 devresinin her birinde birer vites artırdığını söyleyebiliriz kesinlikle. Beşiktaş’ınsa 10 Ağustos- 3 Eylül arasındaki 24 günde 8 maçlık yoğun takviminin sıkıntısını yaşadığını söyleyebiliriz dün. Şenol Güneş, 15 gün içinde Pendik, Dinamo Kiev, Adana Demir, Dinamo Kiev ve Sivas’la oynayacağı için dün 60’la 70 arası radikal hamleler yaptı orta sahasında. Beşiktaş orta sahanın kontrolünü tamamen yitirdi. Altı numarada Gedson, iki yanında Salih-Chamberlain’li o orta saha hem dağınık hem de bitkin bir görüntü verdi dakikalar ilerledikçe. Beşiktaş haftada bir maç oynarken 11-12 adamla iyi götürüyordu işi. Ancak perşembe-pazar oynamaya başlayınca 12 futbolcuyla aynı standardı korumak mümkün olmuyor tabii." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"2 YILDIR DEĞİŞİK TRANSFER DENEMELERİ YAPILIYOR"

"Beşiktaş’ın hiç de yabancısı olmadığı bir durum. Hangi gerekçelerle olursa olsun, eninde sonunda bir arıza, hesapta olmayan bir pozisyon ya da vukuat, gelir Beşiktaş’ın yoluna çıkar. Pendik beraberliği de böyle bir şey… Yine de teselli etmeliler birbirlerini; Yenilebilirlerdi, belki de! Kaleci Mert ve Masuaku’nun dışındakiler tümüyle tükenmiş bir ekibe dönüşmüştü. Gedson Fernandes topla buluştuğunda baskıya karşı direnemedi ve çoğunlukla rakiplerine teslim oldu. Hadi farklı bir pencereden bakalım: Beşiktaş 2 yıldır değişik transfer denemeleri yapıyor. Afrika açılımı ile birlikte Premier League ve Championship’ten oyuncular seçiyor." (Attila Gökçe - Milliyet)

"BEŞİKTAŞ, YAPAMADIĞININ KARŞILIĞINI YAŞADI"

Maça başlayan 11 genel durumu idare etti. Ama biraz üzerinize çıkan ve sizi baskı altına alıp ikinci topları kazanan rakibe karşı Beşiktaş, sıkıntıya düştü. Ön taraftaki Aboubakar dışındaki oyuncular, topa sahip olmakta ve yaratıcılıkta eksiktiler. Genel oyun temposunun içinde varlar ama işin daha ekstra tarafında Beşiktaş, daha iyilerini istiyor. Rashica ve Chamberlain'in oyuna girmesi taraftarı heyecanlandırsa da oyunu heyecanlandıramadı. Pendikspor'un maça tutunma ihtimaliyle beraber lige yeni başlayan takım olarak Beşiktaş'a karşı motivasyonu da eklenince ortaya çıkan sonuç Beşiktaş'ı üzdü. Beşiktaş, biraz rakibinden çok kendi yaptığının değil, yapamadığının karşılığını yaşadı. (Ali Gültiken - Sabah)

"BU İŞ KAZALARI YILLARDIR VAR"

Bu oyunda hiçbir takım ‘çantada keklik’ değildir, şartlar ne olursa olsun, rakibinizi ciddiye alacaksınız. Güneş hocamız bu işin içinde yoğrulmuş, o psikolojiyi çok iyi biliyor, yani rakibine hem saygı duyuyor, hem de ciddiye alıyor. Gelin görün ki, evdeki hesap, bazen çarşıya uymuyor! İlk yarıda topla oynama yüzde 70 Kartal lehine, ama bu fark Colley’in kafayla attığı gol dışında, üretime yansımıyorsa, neye yarar ki? Haa 1-2 pozisyon var, ama kaleci izin vermedi. VAR’ın devreye girmesiyle kazanılan penaltı atışını Oscar Romero şık bir vuruşla gole çevirirken, konuk ekip güçlü rakibinin pençelerinden puan kapmayı başardı, kutlamak lazım. Gelelim Beşiktaş’a, yahuu arkadaş yıllardır bu tip iş kazalarını hep yaşattı taraftarlarına, kadrolar, teknik adamlar da değişse fark etmiyor, sanırsınız ki ‘makus’ talihi Kartal’ın! Yenileri kantara koyarsak, henüz hazır olmadıklarını gözlemledik. Rashica tamam, nokta atışı transfer, eyvallah. Ama hepsinin zamana gereksinimi var. (Bilal Meşe - Milliyet)