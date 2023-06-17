Beşiktaş, Barcelona'dan 4 futbolcuya göz dikti

Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:44

Güncelleme: 17.06.2023 - 11:44

Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah beyazlıların, Barcelona'dan ayrılması muhtemel oyuncularla ilgili girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle bir araya geldi.

NTV Spor'un İspanyol basınından Relevo'ya dayandırdığı habere göre, bu toplantıda Katalan ekibinden ayrılması beklenen oyuncuların transfer durumu ele alındı.

Transferde ilk olarak Samuel Umtiti'nin adı geçerken 29 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Lecce formasıyla kiralık olarak başarılı bir performans sergilemişti.

GERİ DÖNMEYECEK

Umtiti'nin Barcelona'dan ayrılacağı ancak Lecce'ye geri dönmeyeceği belirtiliyor. Fransız futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve bazı İtalyan takımlarının da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Sergino Dest ve Alex Collado'nun isimleri de masaya yatırıldı. Dest, geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçirirken Serie A'da sınırlı süre de şans bulabildi. 22 yaşındaki ABD'li sağ bek için Beşiktaş'ın yanı sıra diğer İngiliz ve İtalyan takımlarının da ilgisi olduğu söyleniyor.

15 MAÇTA OYNADI

Öte yandan, geçen sezon Elche'de kiralık olarak oynayan Alex Collado için Yunanistan'dan teklifler olduğu bildirildi.

24 yaşındaki İspanyol sağ kanat oyuncusu, La Liga'da 15 maçta 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

YILDIZ OYUNCUYLA İLGİLENİYOR

Ceyhun Kazancı'nın ayrıca Barcelona'nın bir yıl önce Milan'dan bonservissiz olarak transfer ettiği Franck Kessie'nin durumuyla da ilgilendiği ifade edildi.

Ancak 26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun transferinin, yüksek maaşı ve takımda kalma isteği nedeniyle zorlu bir süreç olabileceği belirtildi.