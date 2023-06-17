Marsilya, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile görüşüyor

Beşiktaş'ın Faslı stoper Romain Saiss için Ligue 1 ekibi Marsilya devreye girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2023 - 11:12
Marsilya, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile görüşüyor
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Fransız kulübü Marsilya, Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

NTV Spor'un RMC Sport'a dayandırdığı habere göre, Fransız kulübü 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Saiss'i transfer etmek için Beşiktaş ile görüşmelerde önemli yol kat etti.

4 MİLYON EURO İSTENİYOR

33 yaşındaki futbolcunun da Marsilya'da oynamak istediği belirtilirken Ligue 1 temsilcisinin Saiss'e 2+1 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği söylendi. 

Haberde, Beşiktaş'ın da Marsilya ile anlaşabileceği ifade edilirken, "Türk kulübü yaklaşık 4 milyon euro talep ediyor ama bu miktarın altında da transfer bitirilebilir" iddiasında bulunuldu.



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