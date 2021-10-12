Beşiktaş Başakşehir maçının taktiğini çalıştı!
Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig’in 9'uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yalçın BAşakşehir maçının taktiğini denedi. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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