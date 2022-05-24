Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen'den Ahmet Nur Çebi'ye hodri meydan

24 Mayıs 2022 Salı, 19:22

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Çimen, "Beş tane televizyon kanalına katılımım engellendi. Televizyon kanalları 'Ahmet Bey'i alamıyoruz, sizi de alamayız' dediler. Ben de eşitlik ilkesinden dolayı saygıyla karşıladım. Fakat bugün yaşananlar bardağı taşıran son damla oldu, ben de bahsettiğiniz tweet'i atmak zorunda hissettim kendimi" diye konuştu.

"HODRİ MEYDAN"

Çimen, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Ana akım medya engellemeleri devam ediyor.Bir bölüm ana akım medya hemşehricilik talimatı ile ekran ve gazetelerini bana kapattı. Bir kısmı Sn. Ahmet Nur Çebi Bey’in ekranlara çıkmama taktiği ile (benim ekranlara çıkmamam için) eşitlik ilkesine göre ekranlarında bana yer vermiyor. Sn. Ahmet Nur Çebi Bey’e buradan sesleniyorum. Buyrun kanalı ve moderatörü siz seçin bir canlı yayında sorunları Beşiktaş için kısa, orta ve uzun vadede proje ve finans çözümlerimizi anlatalım. Sonrasında takdir Genel Kurul Üyesi olsun olmasın Beşiktaşlıların olsun. Hodri Meydan!"

Ana akım medya engellemeleri devam ediyor.Bir bölüm ana akım medya hemşehricilik talimatı ile ekran ve gazetelerini bana kapattı. Bir kısmı Sn. Ahmet Nur Çebi Bey’in ekranlara çıkmama taktiği ile (benim ekranlara çıkmamam için) eşitlik ilkesine göre ekranlarında bana yer vermiyor — Fuat Çimen (@fuatcimenbjk) May 24, 2022

Çimen, sözlerine şöyle devam etti:

"İki buçuk ay önce Mayıs 2022'deki kongreye katılma kararı aldık. Biz ekip olarak Ahmet Nur Çebi'yi ibra etmeyeceğiz. İnanmadığımız mali düzeni kabul etmemiz mümkün değil. Hem yazılı hem de oy kullanarak tepkimizi göstereceğiz. Bizim kısa-orta ve uzun vadede hedeflerimiz var. Üç kupalı sezondan sonra Avrupa Kupaları'na gidemiyoruz, son yılların en kötü averajına sahip takımız, bu sezon üç teknik direktör değişikliği yaşadık. Başarıları sürdürülebilir hale getiremezseniz başarısızsınızdır."

Valerien Ismael'e şans verilmesi gerektiğini belirten Çimen, "Ceyhun Kazancı, 'Hocamızın küçük bir tazminatı var' dedi. Bu küçük tazminat 750-800 bin Euro, bu ücret Sayın Kazancı'nın cebinden çıkmadığı için küçük bir ücret. Biz Beşiktaş'ın parasını kendi paramız gibi harcayacağız ve o şekilde sahip çıkacağız" diye konuştu.