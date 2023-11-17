Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat vaatlerini açıkladı: Transfer, borçlar, BJK TV, stadyum, tribünler...

Yayınlanma: 17.11.2023 - 21:01

Güncelleme: 17.11.2023 - 21:06

Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararı almasının ardından Serdal Adalı ve Hasan Arat aday olmuştu.

Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, Beşiktaşlıların Yolu Lansmanı'nda vaatlerini açıkladı.

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dünden bugüne sorunlarımızı anlamak, mevcut resmi hep birlikte görebilmek için burada toplandık. Süleyman Seba 23 yıl önce bize neler bıraktı? Bizde ne kaldı? Bunu görmeye geldik."

"KİMSE BEŞİKTAŞ BAŞKANI'NA PARMAK SALLAYAMAYACAK"

"Yaptığımız çağrıya rağmen 17 Aralık'a seçim tarihi verildi. Belli baskılara rağmen bu tarih 3 Aralık'a alındı. Çağrılara rağmen kimse istifa etmedi. Başkan, derbi maçını bekledi. 7 Kasım'da maç kötü sonuçlanınca aday olmayacağını açıkladı. Adayları tek tek ofislerine çağırdılar. Bu sırada Beşiktaş Avrupa kupalarından elendi ve milyonlarca lira kaybı oldu. Adaylık başvurumuz yapıldığı halde kulüp bize bilgileri vermedi. Fulya ve özel yapılan kontratlar denetim kuruluna bile vermedi. Biz bir hukuk kurulu kuracağız. Gerekn neyse onu yapacağız. Amacımız propaganda değil. 23 yılda tek bir tapu alınamadığı gibi tüm tapular heba edildi. Sayın başkan çıkıp artık fulyayı unutun dedi. Biz bunu unutmayacağız.

Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek. 3 Aralık'tan sonra hiçkimse Beşiktaş Başkanı'na parmak sallayamayacak."

"HEP BİRLİKTE ÖZÜMÜZE DÖNELİM"

"Bu seçim Beşiktaş için köprüden önceki son çıkıştır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz bir şekilde üye yapılmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. Bazı yönetici arkadaşlar, hem üye kaydını hem de tek derdi Beşiktaş olan Beşiktaş derneklerini suistimal ederek oylarını pazarlamaktadır. Bu oyları kimse pazarlayamaz. Gelin Beşiktaş'a sahip çıkın. Her oyunuz kıymetlidir. Beşiktaş'a kimse plazalardan oyunu kime vereceğini dikte edemez! Gelin hep birlikte özümüze dönelim. Ben haklıdan yanayım ve haklının yanında olacağım.

Bu kulüp bize şehitlerimizden, gazilerimizden, Şeref Beylerden, Baba Hakkılardan emanet. Bu kulüp bize, kulüp terörün eline geçmesin diye göreve çağıran Süleyman Seba'dan emanet. Beşiktaş'ı Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kulüplerinden biri haline getirmeye söz verdik. Çıktığımız yol, Beşiktaşlıların yoludur."

"BJK TV'Yİ KURACAĞIZ"

"Beşiktaş'ın kurumsal medyasını kulübün iletişim merkezine alacağız. Geleneksel dijital medyada rakiplerimizi geçeceğiz. Konvansiyonel değil, dijital BJK TV'yi kuracağız. 7/24 açık kalacak. Beşiktaş'ın haklarını gasp edenlerden hesap soran bir yönetim olacağız."

"BEŞİKTAŞ'IN BORCUNU KAPATACAĞIZ"

"Beşiktaş kendi taraftarına dijital çözümler sunmuyor. Yıllık aidatları bile tahsil edemiyor. Beşiktaş App projesini hayata geçirerek gelir getirici yeni bir ekosistem yaratacağız. Yeni doğan bebeğimize doğduğu anda Beşiktaş kartı verilecek. Burada biriken hesabıyla büyüdüğü zaman kulübümüze üye olabilecek. Beşiktaş App Beşiktaşlılara finansal kolaylıklar sağlayacak. Beşiktaş bireysel emeklilik fonunu kuracağız. Özel bir şirketle prensip anlaşmasına vardık. Kazanılan puanlar Beşiktaş Token'a dönüşecek. Bu proje Beşiktaş'a yılda 25 milyon dolar para getirecek. Beşiktaş'ın borcunu 4.5 yılda kapatacağız.

Kartal Yuvası'nın kurumsal kimlik çalışmasını revize edeceğiz. Trendyol gibi önemli merkezlerde daha kuvvetli satışlar yapacağız. Tüm yurt geneline yayılmaya çalışacağız. Kartal Yuvası'nı dünya çapında bu işi bilen birine emanet edeceğiz. Kadınlarımız ve çocuklarımız için özel koleksiyonlar hazırlayacağız. Derneklerimizi ihmal etmeyeceğiz. Beşiktaş tırları tüm ülkeyi dolaşacak. Kartal Yuvası'nın cirosu diğer kulüplerin 3'te 1'i kadar. Sayıca şok fazlayız ama ciromuz düşük."

"KULÜBÜ MENAJERLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

"Rıdvan Yılmaz, Emirhan ve Serdar Saatçi 10 milyon euroya transfer oldu. Bugün Braga'da Serdar'ın piyasa değeri 40 milyon Euro oldu. 3 evladımız gitti. Onların yerine o paraya gelen oyuncu 90 dakika bile oynamadı. Biz bu kulübü menajerlere teslim etmeyeceğiz."

"DÜNYACA ÜNLÜ TAKIMLARLA TEMAS KURUYORUZ"

"Her gittiğim yerde futbol takımını soruyorlar. Çok haklılar! Dünyaca ünlü takımlarla temas kuruyoruz. Beşiktaş'ın gücüyle transfer yapacağız. Beşiktaş'ın kendi scout sistemi olacak. Altyapımızı Avrupa seviyesine getireceğiz. Efsanelerimizi itibarlı bir şekilde uğurlayacağız, Atiba'yı uğurladığımız gibi değil.

Kale arkası tribünlerini UEFA normlarına göre değiştirerek kapasiteyi yüzde 80 artıracağız."

"DÜNYA YILDIZLARINI GETİRECEĞİZ"

"Beşiktaş'ın dünyaca tanınan simgesi Kapalı'yı geri getireceğiz. Stadımızda efsaneler tribünü kuracağız. En kısa zamanda 5 Ocak'ta başlayan transfer dönemiyle Beşiktaş'a dünya yıldızlarını getireceğiz."

Taraftar: "Anderson Talisca"

Hasan Arat: "Herkesle görüşeceğiz merak etmeyin"

"BASKETBOL VE VOLEYBOLDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

"Basketbol ve voleybolda çok önemli adımlar atacağız. Erkek voleybolu geri getireceğiz. Basketbolda EuroLeague'e oynayan bir takım oluşturacağız."

"KULÜBÜN İTİBARI, KÜLTÜRÜ, GELENEĞİ GİTTİ"

''Sayın Seba kulübü borçsuz ve kasada nakitle bıraktı. Kulübün itibarı, kültürü, gelenekleri gitti; menajerlerle yönetilen sistem geldi. Nevzat Demir Tesisleri Süleyman Seba döneminde 44 dönümü alınmıştı. Başbakan Mesut Yılmaz ziyarete gelmişti. Ben Süleyman Bey bir 44 dönüm daha istiyor dedim Mesut Yılmaz'a! O da hemen Orman Bakanı'nı aradı ve 44 dönüm daha tahsis edildi. Bu Süleyman Seba sayesinde oldu.

Burası 49 yıllığına tahsis edilmişti ama kirayı ödemedikleri için kaybedildi burası. Buranın tapusunu alacağız diyorlar ama bu yönetim burayı kaybetti. Nereye alıyorlar? Biz gelince alacağız ama..."

''BİZ GELİNCE ALACAĞIZ''

"Burası 49 yıllığına tahsis edilmişti ama kirayı ödemedikleri için kaybedildi burası. Buranın tapusunu alacağız diyorlar ama bu yönetim burayı kaybetti. Nereye alıyorlar? Biz gelince alacağız ama...

Stadyumun açık yerlerinden çok ses çıkıyor ve bu da taraftarın sesini azaltıyor. Buna da çare bulacağız."