Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: '1-2 transfer daha gerekebilir'

28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:45

Beşiktaş Kulübü ile Nesine.com arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Transfer konusuna açıklık getiren Çebi, “Transferin hemen hemen sonuna geldik. Sportif direktör ve hocamızın erken gelmiş olması sebebiyle çok yol aldık, dersimize iyi çalıştık. Hazırlık döneminde görülen tablo üzerine 1-2 transfer daha gerekebilecek. Cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçından sonra eksikleri kapatacağız. Birçok alternatifi değerlendiriyoruz. Genç çocukların hakkı yenmesin diye temkinli davranıyoruz. Transfer tutmayabiliyor ama genç oyuncular takımın önemli bir parçası olabiliyor” dedi.

SERDAR SAATÇI KONUSU

Çebi, Serdar Saatçı’nın konusunun geride kaldığını belirterek, “Serdar genç bir kardeşimiz. Altyapıya değer verdiğimizi biliyorsunuz. Çocuklarımıza bazen anlatamıyoruz. Serdar Saatçı konuyu iyi değerlendirdi. Geldi, sarıldık ve öpüştük. Aynı şeylerin bir daha yaşanmayacağını ümit ediyorum. Şimdi devam ediyoruz. Beşiktaş altyapısından yetişen çocukların hassas olması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yaşandı, oldu ve bitti. Belki de hayırlara vesile oldu. Özellikle altyapıdaki diğer oyuncular için” diye konuştu.

Yeni sezondaki bilet satışlarına değinen Çebi, “Beklediğimizin çok üstünde oldu ve kombineler bitti. Önümüzdeki günlerde imkan bulabilirsek 1-2 günlüğüne daha taraftara cevap vermeye çalışacağız. Cumartesi günü bir hazırlık maçı yapacağız. Taraftarlarımızın bizleri görmesi adına onları tribünlere davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

RIDVAN YILMAZ TRANSFERİ

Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz’a ilişkin konuşan Çebi, “Değerlendirme; futbolcuya verilen tekliflerle ölçülebilir. Siz 60 milyon Euro istersiniz ama size 6 verirler. O zaman değeri odur. Rıdvan'ın değeri gönlümde bulmadı. İşin çok uzadığını gördüğünüz. Kendisinin ayrılmasını istemedim. Orada verilen bedele bakmıyorum. Bizde devam etmesini çok istedim. Kendisi, 'Gitmek istiyorum başkanım. Hayallerim var. Önümü tıkamayın' dedi. Bizim de çocuklarımız var. Rıdvan'a yol açtık. Kendisini yetiştirdik, isteğini kırmadık. Allah yolunu açık etsin” dedi.