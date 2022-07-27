Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile bir araya geldi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında Rangers FC kulübüne transfer olan Rıdvan Yılmaz’ı ağırladı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi, genç futbolcuyu Vodafone Park'taki makamında ağırladı.
Açıklamada, "Çebi, futbol akademimizde yetişen, 2018-2019 sezonundan bu yana giydiği A Takım formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olarak camiamızın gurur duyduğu isimlerden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz’a, yeni kulübünde Beşiktaş'ımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz’a Başarılar Diledi— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 27, 2022
https://t.co/XNXeh2B7UT pic.twitter.com/cFh7Yl9enJ
Video Haberler
- İmamoğlu, Ongun'un babasının cenazesine katıldı
- Elazığ'da hastanede silahlı çatışma: 1'i ağır 2 yaralı
- Dybala için tarihe geçen tanıtım töreni!
- Bağ evinde avukat dehşeti
- Suç duyurusunda bulunacağız
- Fatih'te 'havuz' patladı: Okul bahçesi göle döndü
- Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti
- Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- Erdoğan imzaladı, yüzde 36 zam geldi
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- Diyanet'in fetvasına tepki yağdı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt