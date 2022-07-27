Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’taki makamında Rangers FC kulübüne transfer olan Rıdvan Yılmaz’ı ağırladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:15
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rangers’a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile bir araya geldi
Abone Ol google-news

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan Yılmaz'a başarı diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi, genç futbolcuyu Vodafone Park'taki makamında ağırladı.

Açıklamada, "Çebi, futbol akademimizde yetişen, 2018-2019 sezonundan bu yana giydiği A Takım formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olarak camiamızın gurur duyduğu isimlerden biri haline gelen Rıdvan Yılmaz’a, yeni kulübünde Beşiktaş'ımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi" ifadeleri kullanıldı.


ahmet nur çebi beşiktaş rıdvan yılmaz rangers fc

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler