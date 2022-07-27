Beşiktaş'ın Matias Vargas ile ilgilendiği iddiası

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:17

Beşiktaş, transfer için gündemine tanıdık bir ismi aldı. İspanyol basınında çıkan haberde; siyah-beyazlıların, geçen sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Matias Vargas ile ilgilendiği aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Vargas'ın, Adana Demirspor'da gösterdiği performansla Türkiye'de transferin gözde ismi olduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın da Arjantinli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

25 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Espanyol'un, 2019 yılında 10.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncudan istediği verimi alamadığı vurgulanırken, Beşiktaş'a transfer olması durumunda yatırımının bir kısmını karşılayabileceği ifade edildi.

18 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçen sezon Adana Demirspor'da 38 maça çıkan Matias Vargas, 5 gol atıp, 13 asist yaptı.