Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Şaklabanlık yapanlarla ben olmam'

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:29

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin taraftarlar ile yaşadığı tartışmada yeni bir video ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi'nin pazar günü ortaya çıkan videosunda Beşiktaş taraftarının "Trabzon'a çok taviz verdiniz" sözlerine "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" diyerek cevap verdiği anlar kameralara yansımıştı. O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, şaklabanlık yapanlarla ben olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları ve 2010/11 sezonu ile ilgili yaptığı paylaşımlara yüksek perdeden tepki göstererek, TFF'nin içinde Trabzonspor'u destekleyen ve kararları bordo-mavili takımın çıkarları doğrultusunda alan bir kesimin varlığını iddia etmişti.