Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a ağır gönderme
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Türkiye Youtube kanalında yayınlanan "Orta Çizgi" programında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Türkiye isimli YouTube kanalına konuk oldu. Çebi, sponsorluk anlaşmalarından söz ederken Galatasaray 'a göndermede bulundu.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar:
"GALATASARAY, RİVA’YI SATARAK AYAKTA DURUYOR AMA BİZ BİR ŞEY SATMADIK"
Stat isim hakkımız iki yıl daha Vodafone’a bağlı. Vodafone, göğüs sponsorluğuınu bıraktı ve Beko’yu cazip paraya 3 yıllığına getirdik. Forma sırt sponsorluğuna Aksa’yı 3 yıl, kol sponsorluğuna Güriş’i 3 yıl, şort sponsorluğuna Sompo’yu ve amatör branşlara da HDI Sigorta’yı getirdik. Locaların hepsini çok iyi sattık ve geldiğimizde yarıdan fazlası boştu. Galatasaray, Riva’yı satarak ayakta duruyor ama biz bir şey satmadık.
"BUNLARDAN BÜYÜK NE PROJESİ OLABİLİR"
İlk geldiğimiz sene şampiyon yaptık ve Şampiyonlar Ligi gelirini düşük bütçeli bir takımla elde ettik. Bütçemiz 30 milyon Euro’ydu. Amatörlerin hepsini bütçe kontrolüne aldık. Bunlardan büyük ne projesi olabilir.
"FİKRET ORMAN, ONU BUNU EVE ÇAĞIRIP YALAN YANLIŞ ŞEYLER SÖYLEYİNCE..."
Eski yönetim her şeyi çok güzel yapmış gibi trol hesaplara para verip yazdırıyor. Konuları Divan Kurullarında konuşmayı tercih ediyorum. Fikret Orman, onu bunu eve çağırıp yalan yanlış şeyler söyleyince biz de Divan Kurulu’nda cevap vermek zorunda kalıyoruz. Mustafa Cengiz, yeni başkana Beşiktaş’taki gibi kötü bir miras bırakmadı. Art niyetli Beşiktaş düşmanları hala zarar vermeye devam ediyorlar.
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