Dünya rekortmeni atlet Agnes Tirop, hayatını kaybetti
Dünya rekortmeni Kenyalı atlet Agnes Tirop, evinde ölü bulundu. Konuyla ilgili olarak Kenya Atletizm Federasyonu, "Ölüm nedeninin açığa çıkması için çalışmalar sürüyor" açıklamasını yaptı.
Dünya rekorunu elinde bulunduran Kenyalı atlet Agnes Tirop evinde ölü bulundu.
İki kez Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve iki yıl önce olimpiyatta 5 bin metreyi dördüncü tamamlayan Agnes Tirop, 25 yaşındaydı.
Iten şehrindeki evinde ölü bulunan Tirop için polis soruşturması sürüyor.
Kenya Atletizm Federasyonu konuyla ilgili olarak "Bu öğleden sonra Dünya 10 bin metrenin bronz madalyalı ismi Agnes Tirop'un zamansız ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ölüm nedeninin açığa çıkması için çalışmalar sürüyor. Kenya, uluslararası seviyeye hızlı bir şekilde çıkan bir mücevherini kaybetti" açıklamasını yaptı.
Tirop, Ağustos ayındaki Olimpik Oyunları 5 bin metrede Etiyopyalı Guadaf Tsegay'den sadece 0.75 salise sonra finişe ulaşmış ve bronz madalyayı kıl payı kaçırmıştı. 2017 ve 2019 Dünya Atletizm Şampiyonaları'nda 10 bin metrede bronz madalya kazanan Tirop, uzun mesafelerde de adından söz ettirdi.
Agnes Tirop, Eylül ayında Almanya'daki 10 kilometredeki yol yarışını 30 dakika ve bir saniyede koşarken; 2002'deki dünya rekorunun yeni sahibi olmuştu.
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