Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den taraftara 'Ali Koç' çıkışı

08 Mayıs 2022 Pazar, 19:40

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik derbi için Vodafone Park'a giden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bir Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

TARAFTARA SİNİRLENDİ

Beşiktaş taraftarı arabasında bulunan Ahmet Nur Çebi'ye “Trabzon’a çok taviz veriyorsunuz” dedi. Çebi ise bu duruma sinirlenerek "Ali Koç’un gazına mı geliyorsunuz?” diye cevap verdi. Çebi, bu cevabının ardından camını kapatarak arabası ile yoluna devam etti. Taraftar ise "Ali Koç kim başkanım ya? Ali Koç'çu mu olduk şimdi!" diyerek tepki gösterdi. O anlara ait görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları ve 2010/11 sezonu ile ilgili yaptığı paylaşımlara yüksek perdeden tepki göstererek, TFF'nin içinde Trabzonspor'u destekleyen ve kararları bordo-mavili takımın çıkarları doğrultusunda alan bir kesimin varlığını iddia etmişti.

Taraftara bağıra bağıra söyledi!

Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 8, 2022

Video: Twitter- bbaznaa