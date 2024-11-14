Beşiktaş Başkanı Arat, TFF’ye gidip Hacıosmanoğlu ile görüşerek isteğini duyurdu:

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:52

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son dönemde aleyhlerine yapılan hakem ve VAR hataları sonrası dün TFF’nin Riva tesislerinde başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. 1 saat süren toplantının ardından iki başkan birlikte kameraların karşısına geçti. Arat, “Beşiktaş’ın hakkı yeniyor. G.Saray derbisinde çok önemli kırılma oldu. Malmö yöneticileri bize ‘Derbide ne oldu?’ diye sordu. Kasımpaşa, Başakşehir maçındaki kararlar puan olarak kırılmalara yol açtı. Sayın Hacıosmanoğlu’nun samimiyetine, önlemler alacağına inanıyorum” dedi.

‘SOSYOLOJİK SIKINTI OLUR’

Arat, “Herkes duyarlılık göstermeli yoksa ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana gelir. Avrupa’da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye’de daha adaletli olunmalı. VAR’da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş bu konuda sıkıntılı. Derbi ve Kasımpaşa maçındaki Rafa meselesi kırılma noktasıdır. Malmö maçında Rafa Silva’ya dokunabildiler mi? Dokunduğu anda cezası çok ağırdır. Türkiye’de bu karar verilemiyor” diye konuştu. Arat, lig yarışı konusunda “Bizim için bir şey bitmiş değil” derken camiaya “Kimse bizden bağırıp çağırıp ortalığı kırıp hareket yapmamızı beklemesin. Biz gerekeni en dürüst şekilde yaparız” yorumunda bulundu.

‘BRONCKHORST’A İNANIYORUZ’

Hasan Arat, “Hedeflerimiz var, Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kurulmuş bir takım, taraftarımız takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa’da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar, bu takım aynı takım değil. Kötü oynadığımız bir maçta hakeme sığınmayız. Ancak hakem hatası ile kırılma yaşadığımızda bunu söylemekten kaçınmayız. Takıma ve Giovanni van Bronckhorst’a inanıyoruz. Kimse bir değişiklik falan beklemesin” dedi.