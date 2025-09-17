Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: 'Bu kadro sıfırdan kurulmak zorundaydı'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni sezon ve kulüp gündemine dair açıklamalarda bulunmak üzere Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Serdal Adalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Futbol takımımızın psikolojik olarak neredeyse dağıldığı bir dönemde göreve geldik. Sezon başında neredeyse sıfırdan takım yapmak zorunda kaldık. Son 4-5 yılın birçok dosyasını kapattık. Yepyeni bir takım yapmaya çalışırken diğer yandan seneler önce ayrılan oyuncuların bile ödenmemiş maaşlarını, vergilerini, menajerlik ücretlerini ödedik. Geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu."

"OYNAMAMAK UMURLARINDA DEĞİL"

"Bu kadro sıfırdan kurulmak zorundaydı. Kaliteli, aidiyet hisseden, kişisel hedefleri bitmemiş oyuncular getirmek durumundaydık. Çok daha genç ve kaliteli kadro oluşturmak zorundaydık. Bu sezon başı tam 25 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Yerlerine bahsettiğimiz kriterlere uyduğunu düşündüğümüz 12 futbolcuyla anlaştık. Her transfer döneminde gönderilmeye çalışılan oyuncu borsası, Beşiktaş'ın kanayan yarasıydı. Kimler gidecek diye bizden başka manşetlere taşınan kaç kulüp vardır bilemiyorum. Bunlar yılların yanlışı, birikimi. Bizi en çok zorlayan, yeni oyuncular için ayıracağımız bütçeyi de azaltmak durumunda kaldık. Kimisiyle zor kimisiyle kolay geçen pazarlıklar oldu. Bazıları oynama şansı bulamamalarına rağmen, umurlarında değil. Beşiktaş'ın parasıyla İstanbul'da güzel hayatları vardı. Kendi hallerine bıraksak memnuniyetle kalırdı. Futbolcu mutlu, menajeri mutlu ama ortada yok, onları buralara alan yöneticiler teknede, yazlıklarında. Beşiktaş taraftarı hariç herkesin keyfi yerinde."

"EKSİDEN BAŞLADIK"

"Altyapıdan yetişen ve kiralık giden 5 oyuncumuzu ayrı tutarsak, performans veremeyen 20 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. İşe sıfırdan değil eksiden başladık."

"MASUAKU'DAN ÇOK DAHA AZINA GELDİ"

"Masuaku üzerinde çok konuşmalar oldu. Sezon içinde istenmeyen adam ilan edilen oyuncu, gittikten sonra ne övgüler ne methiyeler... Masuaku sözleşmesi bitmiş, 31 yaşındaydı. İnişli çıkışlı performanslar gösteriyordu. Kendisine 1 yıllık kontrat ve şartlarımıza uyacak maaş teklifinde bulundu. Oyuncu 2 yıllık kontrat ve mevcut rakamının üzerinde maaş istedi. Her ne kadar bizim dönemimimizde performansı yükselmiş olsa da talepleri çok fazlaydı. Kararımızı yollarını ayırmaktan yana kullandı. Yerine Çek Milli Takımı'nda oynayan, Benfica'nın 2 sene önce 14 milyon Euro verdiği Jurasek'i Masuaku'nun istediği rakamın çok çok azına aldık. Kiralama bedeli ödemedik, zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Tamamen tercihimize bağlı opsiyon hakkımız var. Bu mevki için 1 transfer yeterli olmadı, ikincisini yaptık. Rıdvan'ı ekledik. Sezon boyunca rekabet edecek 2 oyuncumuz var sol tarafta."

"SERGEN YALÇIN İSTEDİ, ALDIK"

"Sağ bekte önemli bir değişim yaşadık. Sağ bek için iki farklı oyuncuyla son aşamaya geldik. Transferleri iptal oldu. Tüm camiamız bilmeli ki, iki transferde kulübümüzün haklarını koruduk. Kararlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Yapılan anlaşmanın üzerine gelen tek ek talebi kabul etmedik. Devre arasından beri takip ettiğimiz Taylan transferinde ışık gördük. Bundesliga'nın önemli bir kulübüne gitmesini bekliyorduk. Bir kulüp 5 milyon Euro teklif etti. Biz de 4'ten 6'ya çıktık ve transferi bitirdik. Taylan'ı milli takımımız yetkilileri kazandırmak için çaba sarfediyordu. 35 yaşında bir oyuncuya milyon euroları vermek yerine, 19 yaşında ve Beşiktaş'ın, milli takımımızın faydalanabileceği bir oyuncu transfer ettik. Sergen Hocamız gelince de onun isteğiyle Gökhan Sazdağı'nın kadromuza kattık. Sağ bek rotasyonumuzda Tayfur ve Onur gitmiş, Taylan ve Gökhan gelmiş oldu."

BILAL TOURE VE ABRAHAM'IN SÖZLEŞMELERİ

"Santrfor pozisyonunda değişikliğie gittik. 35 yaşındaki Immobile gitti, 27 yaşındaki Abraham ile 23 yaşındaki Toure geldi. Abraham ile büyük başarılar yaşamak istiyoruz. Başarılı futboluyla buradaki görevi bittiğinde hala bonservis kazandırabilecek oyuncu. Sözleşmesinde 30 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunuyor. Toure ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İstersek de bu opsiyonu devreye girecek. Opsiyon bedeli 15 milyon Euro'dur. Sonrasında 40 milyon Euro'ya çıkış maddesi bulunuyor."

GEDSON SATIŞININ DETAYLARI

"Gedson Fernandes... Belki de giden oyuncular içerisinde taraftarlarımızın gerçek anlamda üzüleceği tek oyuncu Gedson'du. Net bilinmesini istiyorum, bu transferde oyuncunun kararlı ayrılma isteği belirleyici oldu. Uzun uzun konuştuk ama Rusya'dan aldığı maaş teklifi önemliydi. Ocak'ta da teklif aldık ama yazın aldığımız rakamın yüzde 30 altındaydı. Transferde üç kulüp olduğu için meşakkatli bir süreç oldu. Benfica ile durumu çözdük öncelikle. Bonservisinin kalan yarısını 10 milyon Euro'ya aldık. Spartak Moskova'ya 26 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar olmak üzere transferi gerçekleştirdik. Sonraki satışından da yüzde 10 payımız olacak. Beşiktaş tarihinin en yüksek rakamlı oyuncu satışı oldu."

"ALIŞTIKLARI SIRADANLIKTAN SIYRILDILAR"

"Gedson'un yerine Orkun Kökçü'yü aldık. Orkun, kendi mevkisinin Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri, 24 yaşında. Orkun transferi, camiamızın taraftarımızın beklentiyi yükseltmesine neden oldu. Bu transferden sonra camia içinde farklı bir hava oldu, beklentiler büyüdü. Taraftarımızın bu şekilde mutlu olması da beni diğer transferler için ayrı motive etti. Beklenti büyüyünce, beğeni standartları değişiverdi. Beşiktaşlılar yıllardır alıştıkları sıradanlıktan sıyrıldı. En iyisine sonuna kadar layıklar. Camiamızı karıştırmak için hazır kıta bekleyenler bu durumu kullanmaya başladılar."

"ORTA SAHAYI GÜÇLENDİRDİK"

"Ndidi... Orkun transferinin yanısıra orta sahayı 28 yaşındaki Ndidi ile güçlendirdik. Yıllardır Premier Lig'de ilk 11 oynamış oyuncu. Orta sahada Demir Ege ve Kartal Kayra'ya inandık. Kendileriyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladık."

"TOPLAM MALİYETLERİ 85 MİLYON"

"Amir, Al Musrati, Onana, Kerem Atakan, Bahtiyar ve Chamberlain... Muçi ve Mario da ilave oldu bunlara. Bu oyuncuların toplam maliyeti tam 85 milyon Euro'dur. Maaş maliyetlerini bir yana koyarsak rakam 40-45 milyon Euro'dur. Geçtiğimizde ne kadar yanlış işler yaptığını, toplam maliyete bakarak daha net anlayabilirsiniz."

"EN İYİ TASARRUFU YAPTIK"

"Amir'i Hull'a 700 bin Euro'ya kiraladık, maaşını biz ödeyeceğiz. Musrati ile 2 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro opsiyona anlaştık; oyuncunun 2.6 olan maaşını biz ödeyeceğiz. Yaklaşık 5 milyon Euro'ya transfer edilen Onana için Genoa'dan 500 bin Euro kiralama ücreti aldık, 1.5 milyon Euro maaşını yine biz ödeyeceğiz. Mario'yu AEK'ye kiralarken 2.7 milyon Euro maaşının 1.7'sini ödemeye devam edeceğiz. Muçi, 1 milyon Euro kiralama 8.5 milyon Euro opsiyon karşılığında Trabzon'a gitti, maaşını Trabzon ödeyecek. İki sene önce 5.5 milyon Euro'ya alınan, 9-10 aylık başkanlığım süresinde idmanda bile göremediğim Bahtiyar 2.5 milyon karşılığı gitti. Kerem Atakan, Sivasspor'a gitti. Chamberlain'in maaşının da 1.5 milyonunu kurtarabildik. Olabilecek en iyi tasarrufu yaptık. Hepsinin yolları açık olsun."

"BİLMEDİĞİMİZ YERLERE MİLYONLAR ÖDEYECEĞİZ"

"Muçi ve Musrati için yapılacak bonservis ödemelerinin yüzde 60'ının temlik yöntemiyle yurt dışı finans kuruluşlarına reddedilmiştir. Kulübümüz Legia ve Braga'ya yapacağı ödemelerin büyük kısmını yurt dışında yer alan farklı farklı fonlara yapacaktır. Bu kulüplerden biriyle yapılan sözleşmede alacağın fonlara devredilmeme maddesi olmasına rağmen, madde değiştirilmiştir. Bu iki kulüp, alacaklarını farklı finans kuruluşlarına devretmiştir. Hayatın olağan akışına farklı bir durumdur. Ne olduğunu bilmediğimiz farklı yerlere milyon eurolar ödeyeceğiz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bu iş nereye kadar giderse takip edeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız."

"DJALO İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEDİK"

"Stoper bölgesinde önemli bir transfer yaptık. Lille, Juventus, Porto'da oynamış 25 yaşındaki Djalo'yu aldık. Oyuncu ilk günden itibaren listemizde olmasına rağmen, biz doğru zamanı bekledik. Uygun bonservis bedeliyle renklerimize bağladık. Tayyip Talha ve Emrecan Uzunhan ayrıldı."

"ARROYO VE RICARDO'DAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

"Keny Arroyo ve Elan Ricardo... Açık açık konuşalım. Biz geçtiğimiz dönem ara transferde, scout transferleri olarak aldık. Niye aldığımızı söyleyeyim? UEFA'nın mali kriterleri ve FFP konusunda kriterler gereği belli bir harcama hakkımız kalmıştı. O günkü hocamız da o durum nedeniyle iki ayrı oyuncuya maaş vermek yerine, yatırım yapılacak oyuncuların alınması yönündeydi. Özeleştirilerimizi sağlıklı yapmalıyız. Bu oyuncular istedikleri ve beklediğimiz süreleri alamadılar. Süreleri bulamadıkça daha da demoralize oldular. Performans olarak da beklentilerin gerisinde kaldılar, bu bir gerçek. Buradan dersler çıkarmamız lazım. Yapılan eleştirileri doğal karşılıyorum. Bu iki oyuncunun durumu, az önce gidenler arasında tüm oyunculardan daha farklı. Arroyo için cebimizden 1 milyon 200 bin Euro bonservis, 140 bin Euro menajer ücreti, 400 milyon Euro imza parası çıkmıştır. Oyuncu bir şekilde ülkemizde tutmasa bile, göndermek için üzerine para vermedik. Oyuncu gitmek istedi. Planladığımız yükselişi gerçekleştirmemesine rağmen, bonservisinin yüzde 50'si için 8 milyon artı 500 bin euro karşılığında yollarımızı ayırdık. Sonraki satıştan yüzde 10 pay var. Amacımız başkaydı ama tutmayan bir transferde dahi 2 milyon Euro'nun üstünde kar elde ettik."

"HEDER ETMEK İÇİN GELMEDİM"

"60 senelik hayatımda en büyük servetim adım ve soyadımdır. Beşiktaş'a adımı soyadımı heder etmek için gelmedim. İki tane meczubun sözüyle kendime hakaret ettirmeye niyetim yok."

" '1 DEFA DAHİ SOL AÇIK OYNAMADIM' DEDİ"

"Gelelim kanat transferine... Taraftarlarımızı bunu kibarca, bir besteyle bize sormuşlardı. Neyse ki bize bestelerde sadece transfer soruyorlar. Yüzde yüz haklılar. Tribünde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. Tüm samimiyetimle söylemek isterim ki, benim taraftar yanım başkan yönümden daha ağır basıyor. En iyi transferleri yapmak, onları mutlu etmek için buradayız. Herkesten de hangi şartlarda mücadele ettiğimizi ve geçmişten gelen hangi yüklerle uğraştığımızı da unutmamalarını rica ediyorum. Bunların hepsi bir bütün olarak değerlendirilmeli. Geçtiğimiz sene bu mevkide oynayacak tek oyuncu Rashica'ydı. Kadro planlaması buydu. Şampiyon olduktan sonra da bu mevkide hep sıkıntı çekmiştik. İşin gerçeği bu.

Geçen sene Mario'yu sol açık yapan ben değilim. Mario ile konuştum, '1 defa dahi geçmişte sol açık oynamadım' dedi. Aldığımız futbolcuların da suçu yok."

"CENGİZ'İ SERGEN YALÇIN ISRARLA İSTEDİ"

"Yaz transferinde en çok mesaiyi kanat transferlerine yaptık. Sağlı sollu 5 kanat oyuncusu listemizdeydi. Ole Hoca ve Sergen Hocamız, bazı defans ve orta sahalar istedi. Son 2 günde biz Sergen Hocamızla bazı konularda, sol açık konusunda fikir ayrılığı yaşadık. Sonunda orta yolu bulduk. İlk olarak Cerny gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Cerny taraftarımızın da isteği bir oyuncuydu. Uzun zamandır görüşüyorduk, kendisi Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordu. Pazarlıkları zaman aldı. Önceki kulübü de Cerny'nin yerini doldurmak için bazı çalışmalar yaptı, beklemek zorunda kaldık. Cerny'den sonra yaptığımız diğer takviye Cengiz oldu. Sergen Hocamız büyük bir ısrarla oyuncuyu istedi. Kadro derinliğimize büyük bir artı katacağına, bazı maçların çözümünde katkı sağlayacağını düşündük. Daha ilk maçında hocamızın dediği çıktı. En az hocamız kadar biz de Cengiz'e inandık."

"ŞAKA GİBİ AMA GERÇEK BÖYLE"

"1 oyuncu alıyorsunuz bir mevkiye, 2 alıyorsunuz hala eksik, mecburen aynı rotasyona 3'üncü transferi alıyorsunuz. Şaka gibi ama gerçek böyle. Bir anlamda hocalar da haklı. Yıllardır işler sıkışınca sahada, yedek kulübesine dönünce tekrar sahaya bakıyorlardı. Kanat için 3 ekleme yaptık."

"YAZ BAŞINDAN BERİ GÖRÜŞÜYORDUK"

"Jota Silva ile yaz başından beri görüşüyorduk. Kendisine ilgimizi, transfer başlarken belli etmiştik. Oyuncunun futbol kariyerine nasıl başladığını araştırsınlar. Kontenjan açmak, mali yüklerle uğraşmak, piyasa koşullarının Beşiktaş için uygun hale gelmesini beklemek, bir yaz döneminde de 25 oyuncuyla yolları ayırıp 12 transfer yapmak zaman alıyor."

"JADON SANCHO, GELMEK İSTEMEDİ"

"Jadon Sancho... İstediği parayı kabul ettik. Kulübüyle belli bir noktaya geldik. Kariyerine ülkemizde devam etmek istemedi. Transfer de olumlu sonuçlanmadı."

"TFF VE MHK BAŞKANINA YÜZ YÜZE İLETTİK"

"TFF'ye birkaç sözüm olacak. MHK ve PFDK'ye seslenmek istiyorum. Sizlerin bir numaralı görevi ülke futbolundaki adalettir. Her düdüğün her stadyumda aynı standartta çalınmasıdır. Tüm uygulamalarınızda her renge, her takıma eşit şekilde davranmaktır. Geçtiğimiz günlerde TFF'ye bizzat giderek TFF ve MHK başkanına yüz yüze ilettik. Tekrar ediyorum, 9 aylık başkanlık dönemimin 6 ayını cezalı geçirdim. Geçtiğimiz sezonda maalesef 3 takımın taraftarının sinir uçlarıyla oynandığını kendilerine ilettim, herkes biliyor. Beşiktaş, Rizespor, Trabzonspor... Bu camiaların sinir uçlarıyla oynanması ve mağduriyetler yaşandığına hepimiz tanık olduk."

"SAVUNMAMIZ ÇOKTAN HAZIRLANDI"

"Şimdi yepyeni bir sezonun başındayız. Daha ilk haftadan itibaren gördüğüm, herkesin gördüğü bu sıkıntılar devam edecek. Başakşehir maçı da dahil olmak üzere şu ana kadar lehimize, aleyhimize verilen kararlar için pozisyon pozisyon değerlendirme yapmıyorum bugün ama biz artık rakiplerimizin maçlarında dahil her maçta verilen penaltıları, kırmızı kartları, iptal edilen golleri, VAR müdahaleleri, faulleri bile yeni sistemimize kaydediyoruz. Bu kararlar aynı kriterlerle verilmezse tepkisiz kalmayız. Futbolcularımıza gösterilen kartlar, daha basit çıkıyorsa ve bunlara verilen cezalar, farklı takımlara verilen cezalardan yüksekse sesimiz yüksek çıkacaktır. Son maçta Orkun'un kendisine yapılan kasıtlı müdahaleden sakatlanmadan kurtulması büyük bir şans. Kırmızı kartı gören de bizim oyuncumuz oldu. Devamını dikkatle izliyor olacağız. Olası bir yanlış karar için savunmamız çoktan hazırlandı ve yollandı. Özellikle bu pozisyonda VAR hakeminin olaya nasıl dahil olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Müdahil olması gereken farklı pozisyonlarda ortaya çıkmayan VAR, hakemin kart verdiği ve kapattığı olayda dahil oldu. VAR kayıtlarını dikkatle dinledim. Hakemle VAR arasında tatminkar bir diyalog bile geçmemiş. Biz geçmişten gerekli derslerin alınması. Bu şekilde daha adil bir yönetim istiyoruz."

"YOLLARI AYIRMADA 1 HAFTA GEÇ KALDIK"

"Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırmakta 1 hafta geç kaldık. İlk Lozan maçından sonra bu kararı vermiştim. Geç kalınmış hadise 1 haftadır. Hazırlık maçlarından sonra hoca yollayıp tarihe geçmek doğru gelmedi bana. Çok zor zamanda geldi. Psikolojik olarak darmadağın olduğu dönemde takıma geldi. Bizi mutlu etti. Derbi kaybetmedi. Birinci Lozan maçında yaptığımız transferlerin çoğu da sahadaydı. O görüntüden sonra işin açığı, maç bittikten yarım saat sonra vedalaştık. Uzun sürmedi görüşmemiz."

"UEFA İLE FFP SIKINTISI VAR MI?"

"FFP ile ilgili Beşiktaş, UEFA'dan büyük ceza alacak, transfer işlerinden, evrak yanlışlığından falan... Algı operasyonu bu! Beşiktaş, 900 bin Euro'luk ceza aldı. Geçen seneki yönetimin yaptığı limit üstü transferlerden dolayı. Bunu resmi sayfadan bildirdik. Yeni bir şey değil. Sosyal medyada büyük ceza geliyor falan yazdılar. Onun dışında Beşiktaş'ın UEFA'da bir sıkıntısı yok. Geçen seneden yapılan yanlışın cezası 900 bin Euro geldi, devamı da gelebilir. İçinde olduğumuz dönemi kapsana bir sorun, sıkıntı yok. Sanki biz yanlış yapmışız da ceza gelmiş gibi bir algı yapılıyor, doğru değil."

"SERGEN YALÇIN DİREKTÖR İSTEMEDİ"

"Önder Özen hoca ile 2-3 defa çok ciddi şekilde oturduk. Önder Hoca ile telefonla konuştuk. Planımızda projemizde aklımdaydı. Hem sportif direktörlüğü hem başkanlığı bir arada... Biri olabilirdi, aklımdaki isim Önder Hoca'ydı. Çok takdir ettiğim biri. Geçmişte Beşiktaş'a önemli hizmetler yaptı. Sergen Hoca'nın çalışacağı, direktör yerine koordinatör... Sergen Hoca'nın tarzı kendi çalışabileceği koordinasyonu sağlayabilecek, yönetimle ilişki kuracak, futbolcularla sıkı fıkı yaşayabilecek biri. Önder Hoca ile, Sergen Hoca için Lozan maçından sonra aradığımda da konuştum. Böyle bir yol oldu. İnşallah başka dönemde olur Önder Hoca, takdir ettiğim biri. Bu işi çok iyi yapabilecek insanların başında. Bu sezonu Serkan Reçber ile geçireceğiz. İnşallah çok başarılı olur. Ben de daha az gitmiş olurum Ümraniye'ye."

SOLSKJAER'İN TAZMİNATI

"Tazminat... Sene sonuna kadar alacağı maaşları alacak. Hepsi bu kadar. Zaten sezonun başındaydık. Bu sene alacağı maaşlarını alacak. Yine maaş alacak. Çıkarıp bir para talep etmedik ama öyle bir hakkı vardı. Normal aylık maaşını alacak."