Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, iyi oyuncuları transfer edeceklerini açıkladı: ‘En iyisini alıp geliriz’

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı transfer çalışmaları için “Eksik olduğumuz noktalar öncelik. O noktalarda parayla pulla sınırımız yok. En iyisi neyse alıp geleceğiz. Alıp da bu seneyi geçirelim düşüncemiz yok. Santrfor, defansif orta saha ve sol açıkta çok iyi transferler yapmayı planlıyoruz. Rakiplerimizin yaptığı transferleri görüyorsunuz. Kimde ne var yazacağız, o ayarda transfer yapacağız. Bu sene transfer politikamız bu” dedi. Adalı düzenlediği basın toplantısında Siyah-Beyazlı kulübün gündemiyle ilgili şu açıklamaları yaptı

- Solskjaer hocayı başarısız görmüyorum. Elinden geleni yaptı. Beraber bir projeksiyon yaptık. Hoca bunun parçası.

- Taraftarımızla aynı heyecanı aynı üzüntüyü yaşamayan futbolcularla, maliyeti ne olursa olsun yollarımızı ayıracağız. Beşiktaş’ta ruhunu sahaya yansıtacak kim varsa onu alıp geleceğiz.

- Beşiktaş, iyi futbolcularla iyi top oynar, Beşiktaş öyle şampiyon olur. Beşiktaş’ta sıradan futbolcuların alınıp gelinmesi doğru değil.

- Immobile ile bir toplantı yaptık. Başka santrfor transfer edeceğimizi söyledik. Maaşında indirim, maç başına dönmesi konusunda talebimiz oldu. Sadece Immobile değil 1-2 futbolcu için de geçerli.

DİKİLİTAŞ'TAN 200 MİLYON AVRO

Adalı, Dikilitaş’taki arazide Emlak Konut ile yürüttükleri proje hakkında şunları söyledi: “Bu projeden maliyetleri çıkardığımızda 150-200 milyon Avro arası bir gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz. Ayda 175 milyon TL, yılda 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Dikilitaş Projesi gerçekleşirse Beşiktaş kendi ayakları üzerinde duracak. Genel kurul ‘Dikilitaş projesini yapmayın’ derse de biz buna saygı duyar, bu faiz yüküne katlanarak yolumuza devam ederiz. Ancak bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaşımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek. Emlak Konut’un ifadeleriyle, ekim sonuna doğru projelerin hazır olacağı, kasım başı da yavaş yavaş satış ofislerini kurabileceğimiz hale geleceğimizi söylüyorlar.”