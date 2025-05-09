Beşiktaş Başkanı, transferde nasıl bir yol izleyeceklerini camiaya açıkladı: Adalı umut asıladı

Yayınlanma: 09.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2025 - 07:45

Adalı, “Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş’ın takım planlaması, Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacak. Teknik kadromuz, scout ekibimizle gereken adımları atıyoruz. Son yıllardaki yanlış takım kurgularının izlerini silmek hiç kolay olmayacak. Bunları düzeltmek için zamana ihtiyaç var” dedi. Adalı “Biz isim, mevki söylemek için sezonun bitmesini bekliyoruz. Rio Ave kulübü, Demir Ege’yi bizden 5 milyon Avro’ya alacak. Sonra başka kulübe satacak. Sörloth’un tranfseri hayal. Yüzde 50’sini almadan Gedson Fernandes’i satmam. Keny Arroyo’ya Santos kulübü talip. Masuaku’nun psikoloğu benim. Onun ilacı bende” diye konuştu

BORÇSUZ BEŞİKTAŞ

Serdal Adalı seçim vaatlerini ise şöyle açıkladı: “Kalıcı başarılar ve sürdürülebilir zaferlere ulaşan bir futbol takımı. Denk bütçelerle büyüyen amatör şubeler. Finansal bağımsızlığını yakalayan borçsuz bir mali yapı. Yeni gayrimenkul yatırımlarıyla güçlenen ve projelerle büyüyen bir ekonomi. Geleceğin yıldızlarını Avrupa seviyesinde tesislerde yetiştiren bir altyapı. Profesyonellik ve kurumsal vizyonla geleceği yöneten bir organizasyon. Yeniden kenetlenen, hep birlikte yükselen büyük Beşiktaş camiası.”