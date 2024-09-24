Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hakemleri açıklandı!

Yayınlanma: 24.09.2024 - 12:26

Güncelleme: 24.09.2024 - 12:26

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçlarına 26 Eylül Perşembe günü çıkacak.

26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalar öncesinde UEFA maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

HAKEMLER AÇIKLANDI

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ajax - Beşiktaş maçında John Brooks görev yapacak. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecek. Maçta VAR hakemi olarak Stuart Attwell, AVAR olarak ise Peter Bankes yer alacak.

Fenerbahçe'nin Union SG'yi konuk edeceği karşılaşmayı Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. VAR hakemi olarak Bastien Dechepy, AVAR'da ise Romain Lissorgue görev alacak.

Fenerbahçe'nin Union SG'yi konuk edeceği karşılaşma 22.00'de, Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax'la oynayacağı mücadele ise TSİ 19.45'te başlayacak.