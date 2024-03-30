Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada Fernando Santos'un, Aboubakar ve Ghezzal'a 11'de yer verebileceği iddia edildi. Ayrıca sakatlığını atlatan Al Musrati, Başakşehir maçında forma giyebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 16:41
Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta Aboubakar ve Ghezzal sürprizi
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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle Gaziantep FK maçını tamamlayamamış, Antalyaspor maçını ise kaçırmıştı.

Sakatlığını tamamen atlatan ve Al-Musrati'nin, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynanacak Başakşehir maçında forma giyebileceği belirtildi.

ABOUBAKAR VE GHEZZAL İÇİN İLK 11 İHTİMALİ

TRT Spor'un haberine göre Fernando Santos, Başakşehir'in taktik idmanlarında Aboubakar ve Ghezzal'ı zaman zaman ilk 11'de deniyor. Tecrübeli teknik adam, Turuncu-Lacivertlilere karşı iki ismi de sahaya sürebilir.

STOPER TANDEMİ BOZULMAYACAK

Stoperde Necip Uysal-Omar Colley tandemini bozmayı düşünmeyen Santos'un sağ bekte ise Onur Bulut'u oynatmayı planladığı aktarıldı.


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