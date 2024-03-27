Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında kendi sahasında ÇBK Mersin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 11:26
Beşiktaş BOA - ÇBK Mersin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin'i konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - ÇBK MERSİN MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ÇBK MERSİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TBF'nin resmi YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar, çeyrek final serisinde Nesibe Aydın'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

ÇBK Mersin ise OGM Ormanspor'u aynı skorla geçerek yarı finale çıkmıştı.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 29 Mart Cuma günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.


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