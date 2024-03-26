Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde ilk maçı kaybetti!

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final ilk maçında Mincidelice JL Bourg'a deplasmanda 86-74 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 23:14
Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde ilk maçı kaybetti!
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Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final ilk maçında Mincidelice JL Bourg deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş, sahadan 86-74 mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 29 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.


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