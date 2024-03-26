Beşiktaş Emlakjet, yarı finalde ilk maçı kaybetti!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 23:14

Güncelleme: 26.03.2024 - 23:14

Beşiktaş Emlakjet, BKT EuroCup yarı final ilk maçında Mincidelice JL Bourg deplasmanına konuk oldu.

Beşiktaş, sahadan 86-74 mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 29 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.