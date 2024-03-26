Mircea Lucescu'dan Beşiktaş teklifi itirafı: 'Kurulan o kadroyla...'
Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, Beşiktaş'tan teklif aldığını belirterek reddetmesinin nedenini paylaştı.
Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı neden reddettiğiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.
Lucescu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim. Zirvenin bu kadar puan gerisindeyken gidemezdim" dedi.
"KURULAN O KADROYLA..."
Şampiyonluğun bu takımla zor olduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Kurulan o kadroyla şampiyonluk kazanmayı nasıl düşünebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yaptı. 78 yaşındaki teknik adam, 3 Kasım 2023'ten beri boşta.
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