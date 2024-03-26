Mircea Lucescu'dan Beşiktaş teklifi itirafı: 'Kurulan o kadroyla...'

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, Beşiktaş'tan teklif aldığını belirterek reddetmesinin nedenini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:43
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş teklifi itirafı: 'Kurulan o kadroyla...'
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Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı neden reddettiğiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.

Lucescu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim. Zirvenin bu kadar puan gerisindeyken gidemezdim" dedi.

"KURULAN O KADROYLA..."

Şampiyonluğun bu takımla zor olduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Kurulan o kadroyla şampiyonluk kazanmayı nasıl düşünebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yaptı. 78 yaşındaki teknik adam, 3 Kasım 2023'ten beri boşta.


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