Mircea Lucescu'dan Beşiktaş teklifi itirafı: 'Kurulan o kadroyla...'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:43

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:43

Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı neden reddettiğiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.

Lucescu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim. Zirvenin bu kadar puan gerisindeyken gidemezdim" dedi.

"KURULAN O KADROYLA..."



Şampiyonluğun bu takımla zor olduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Kurulan o kadroyla şampiyonluk kazanmayı nasıl düşünebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yaptı. 78 yaşındaki teknik adam, 3 Kasım 2023'ten beri boşta.