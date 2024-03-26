JL Bourg - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda Mincidelice JL Bourg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:33
JL Bourg - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final ilk maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak.

JL BOURG - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.,

JL BOURG - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar, rakip sahada kazanarak İstanbul'daki karşılaşma öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

Yarı final ikinci maçı ise 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

Beşiktaş Emlakjet, tek maç eleme sistemine göre oynanan çeyrek final mücadelesinde İsrail takımı Hapoel Shlomo'yu 94-89 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.


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