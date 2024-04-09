UEFA Başkanı Ceferin'den Beşiktaş'a ziyaret!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:15

Güncelleme: 09.04.2024 - 13:15

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cenevre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu.

Hasan Arat ile Ceferin'in Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet ettiği bildirildi.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başkanımız Hasan Arat Cenevre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Bir Araya Geldi

Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Başkanımız Hasan Arat ile Aleksander Ceferin, UEFA merkezindeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet ettiler.

Buluşmada Başkanımız Hasan Arat Ceferin’e Beşiktaş’ın gelecek planları üzerine bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette; Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı.

Başkanımız Hasan Arat, buluşmanın sonunda Aleksander Ceferin’e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti."