Kiralık olarak ayrılmışlardı: Rosier ve Onana'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde Fransa'ya kiralık olarak giden Jean Onana ve Valentin Rosier'den kötü haber geldi. Beklentileri karşılayamayan futbolcuların siyah-beyazlı ekibe geri döneceği iddia edildi.
Jean Onana ve Valentin Rosier’e, Türkiye yolu göründü. Siyah-beyazlılar, sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4.5 milyon Euro opsiyonla Marsilya'ya kiralamıştı.
Fransız takımıyla 9 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 533 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretemedi.
TRT Spor'da yer alan habere göre, Marsilya'nın, son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.
3 MAÇTA 50 DAKİKA FORMA GİYDİ
Beşiktaş için bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu.
Ara transfer döneminde Nice'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu burada varlık gösteremedi.
3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden Rosier, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi.
Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp Fransa'ya gönderdiği Rosier, yazın geri dönse de takımda düşünülmüyor.
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