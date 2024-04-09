Kiralık olarak ayrılmışlardı: Rosier ve Onana'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:42

Güncelleme: 09.04.2024 - 13:42

Jean Onana ve Valentin Rosier’e, Türkiye yolu göründü. Siyah-beyazlılar, sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4.5 milyon Euro opsiyonla Marsilya'ya kiralamıştı.

Fransız takımıyla 9 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 533 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretemedi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Marsilya'nın, son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.

3 MAÇTA 50 DAKİKA FORMA GİYDİ

Beşiktaş için bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu.

Ara transfer döneminde Nice'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu burada varlık gösteremedi.

3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden Rosier, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi.

Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp Fransa'ya gönderdiği Rosier, yazın geri dönse de takımda düşünülmüyor.