Kiralık olarak ayrılmışlardı: Rosier ve Onana'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde Fransa'ya kiralık olarak giden Jean Onana ve Valentin Rosier'den kötü haber geldi. Beklentileri karşılayamayan futbolcuların siyah-beyazlı ekibe geri döneceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 13:42
Kiralık olarak ayrılmışlardı: Rosier ve Onana'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Abone Ol google-news

Jean Onana ve Valentin Rosier’e, Türkiye yolu göründü. Siyah-beyazlılar, sezon başında Lens'ten alınan Jean Onana'yı 4.5 milyon Euro opsiyonla Marsilya'ya kiralamıştı.

Fransız takımıyla 9 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 533 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretemedi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Marsilya'nın, son 3 lig maçı kadrosunda yer alamayan Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon sonu yeniden göndermenin yollarını arayacak.

3 MAÇTA 50 DAKİKA FORMA GİYDİ

Beşiktaş için bir diğer hayal kırıklığı da Valentin Rosier oldu.

Ara transfer döneminde Nice'e kiralanan 27 yaşındaki futbolcu burada varlık gösteremedi.

3 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Fransız ekibine giden Rosier, Nice forması altında sadece 3 maçta 50 dakika forma giyebildi.

Beşiktaş'ın kadro dışı bırakıp Fransa'ya gönderdiği Rosier, yazın geri dönse de takımda düşünülmüyor. 


beşiktaş haberleri Jean Onana haberleri valentin rosier haberleri

İlgili Haberler

Seçim kararı alınmıştı: Beşiktaş'tan flaş TFF açıklaması!

Seçim kararı alınmıştı: Beşiktaş'tan flaş TFF açıklaması!
Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: 'Derhal seçim istiyoruz'

Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: 'Derhal seçim istiyoruz'
UEFA Başkanı Ceferin'den Beşiktaş'a ziyaret!

UEFA Başkanı Ceferin'den Beşiktaş'a ziyaret!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...
UEFA’dan Halil Umut Meler’e dev görev!

UEFA’dan Halil Umut Meler’e dev görev!
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! 'Hukuksuzluğun, haksızlığın karşısında...'

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! 'Hukuksuzluğun, haksızlığın karşısında...'
Konseyde gergin anlar! Acun Ilıcalı’dan Ogeday’a sert sözler

Konseyde gergin anlar! Acun Ilıcalı’dan Ogeday’a sert sözler
Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması: 'Esas tepki...'

Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması: 'Esas tepki...'
Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden iddia! Metin Akpınar kızının fakirlik belgesinin iptalini istedi!

Duygu Nebioğlu’ndan şoke eden iddia! Metin Akpınar kızının fakirlik belgesinin iptalini istedi!
Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri: 'Dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı...'

Uğur Dündar'dan Metin Oktay sözleri: 'Dün gece kaptanlık yapıyor olsaydı...'
Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış geliyor! 9 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Kuvvetli yağış geliyor! 9 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?