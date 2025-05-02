Beşiktaş BOA'da Aziz Akkaya dönemi sona erdi
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Aziz Akkaya dönemi sona erdi.
Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Aziz Akkaya ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız'da başantrenörlük görevinde bulunan Aziz Akkaya'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Bu arada siyah-beyazlı takım, yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Emre Hacıyakupoğlu ile de yollarını ayırdı.
Etiketler: #Aziz Akkaya #Beşiktaş BOA #ayrılık
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