Beşiktaş camiası iftarda buluştu

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:32

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:32

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki organizasyon, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da düzenlendi.

İftara Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkanlardan Serdar Bilgili, Ahmet Nur Çebi, Hüseyin Yücel, eski yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı katıldı.