Eski hakemler değerlendirdi: Beşiktaş'ın pozisyonu penaltı mıydı?
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu. Eski hakemler, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 27. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluştaki eski hakemler, Trio programında mücadeledeki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
29. dakika | Beşiktaş'ın kazandığı penaltı ve kartın rengi:
Bahattin Duran: Eliyle rakibini çekerek düşürüyor. Top için mücadele yok. Formadan çekmeden farkı yok. VAR bunu durdurdu görüyor. Tek unsur var, bunu top için mücadeleye mi koyuyorlar? El hareketi olmasa pozisyonda bir şey yok. Penaltıyla birlikte kırmızı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Bence maçın en önemli pozisyonu buydu. Hakem için sarı veya kırmızı kartı ayırt edecek temel soru top için mücadele ederken mi oldu bu ihlal? Soracağı bu. Rafa topu çekti, Bruno'nun eli bozdu. Bariz gol şansının bütün kriterleri olduğu için bu pozisyon penaltı ve Bruno'nun ihracını gerektirecek bariz gol şansı.
Deniz Çoban: Bariz gol şansı değerlendirirken hakemler için sahada kolay değil ama önemli olan fotoğraftır. Fotoğrafı oyuncu düştükten sonra değil, ihlal anından çekeceksiniz. Amasız, fakatsız bir kırmızı kart. FIFA'da olsun, UEFA'da olsun bütün VAR hakemlerinin karışacağı bir skandal bir hata bu. Top için müdahale diyemezsin.
57. dakika | Gaziantep FK'nin iptal edilen golü:
Bahattin Duran: Boateng elle bilerek oynamadı. Başka bir yerde ihlal değil.
Bülent Yıldırım: Kazara temas etse bile o oyuncu gol atarsa iptal ediyoruz. Tartışılacak bir şey yok.
Deniz Çoban: Eliyle bilerek oynamıyor. Elini düşecekken destek olarak yere koyuyor ve top eline çarpıyor. Oyunun akışında olsa ihlal değil. Buradan sonra pas verip gol atsa ihlal değil. Ama eline çarpıp gol atarsa bu ihlal.
57' Ogün'ün Chamberlain'e yaptığı faul:
Bahattin Duran: Umut vadeden, her türlü gol pozisyonu. Başlı başına sarı kart. Bunun dakikası olmaz. Ogün'ün oyundan ihraç edilmesi lazımdı.
Bülent Yıldırım: Net bir umut vadeden atak, net bir ikinci sarı kart.
Deniz Çoban: Hareketin kendisi ayrıca kontrolsüz. Hiç düşünmeden ikinci sarı kart.
70. dakika | Immobile'nin penaltı beklediği pozisyon:
Bahattin Duran: Buna penaltı demiyorum ama Gaziantep FK'li futbolcu çok riskli bir hareket yapıyor. Tek odağı Immobile. Sonrasında Immobile rakibini çekiyor ama Bruno'nun yaptığı çok riskli hareket.
Bülent Yıldırım: Karşılıklı eylem söz konusu. İki oyuncu da birbirini tutuyor. Daha ağır olan Immobile'nin yaptığı. Dolayısıyla hücum faul daha doğru karardı.
Deniz Çoban: Bu ikili mücadele değil, futbol dışı bir mücadele. Hakem bunu görmüyor. Penaltı ve VAR karışacak diye düşündüm. İlk hamleyi yapan Immobile, sağından solundan geçmek yerine üzerine gidiyor. Ben burada hücum faul olduğunu düşünüyorum.
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