Eski hakemler değerlendirdi: Beşiktaş'ın pozisyonu penaltı mıydı?

29. dakika | Beşiktaş'ın kazandığı penaltı ve kartın rengi:

Bahattin Duran: Eliyle rakibini çekerek düşürüyor. Top için mücadele yok. Formadan çekmeden farkı yok. VAR bunu durdurdu görüyor. Tek unsur var, bunu top için mücadeleye mi koyuyorlar? El hareketi olmasa pozisyonda bir şey yok. Penaltıyla birlikte kırmızı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Bence maçın en önemli pozisyonu buydu. Hakem için sarı veya kırmızı kartı ayırt edecek temel soru top için mücadele ederken mi oldu bu ihlal? Soracağı bu. Rafa topu çekti, Bruno'nun eli bozdu. Bariz gol şansının bütün kriterleri olduğu için bu pozisyon penaltı ve Bruno'nun ihracını gerektirecek bariz gol şansı.

Deniz Çoban: Bariz gol şansı değerlendirirken hakemler için sahada kolay değil ama önemli olan fotoğraftır. Fotoğrafı oyuncu düştükten sonra değil, ihlal anından çekeceksiniz. Amasız, fakatsız bir kırmızı kart. FIFA'da olsun, UEFA'da olsun bütün VAR hakemlerinin karışacağı bir skandal bir hata bu. Top için müdahale diyemezsin.