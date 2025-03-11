Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi? TFF'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:47

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:47

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, özellikle Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin hakemlerinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteği üzerine gelen soruya cevap verdi.

TFF 1'inci Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi.

"NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Mecnun Otyakmaz, "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor. TFF'nin bu başvuruya nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.