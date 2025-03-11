Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi? TFF'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, derbi hakemlerinin yabancı olması konusundaki başvurular üzerine açıklamalarda bulundu.

Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi? TFF'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:47

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, özellikle Beşiktaş Kulübü'nün derbilerin hakemlerinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi isteği üzerine gelen soruya cevap verdi.

TFF 1'inci Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, bir sponsorluk imza törenin ardından futbol kamuoyunun merakla beklediği 'Derbi hakemleri yabancı mı olacak, yerli mi?' konusunda basın mensuplarının sorularına kısa bir cevap verdi.

"NETLEŞEN BİR ŞEY YOK"

Mecnun Otyakmaz, "Hakemler konusunda netleşen bir şey yok. Yönetim kurulu olarak henüz bir karar almadık" açıklamasıyla yetinerek basın mensuplarının yanından ayrıldı.

Son dönemde özellikle Beşiktaş Kulübü'nün bu konuda resmi başvurusu bulunuyor. TFF'nin bu başvuruya nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.


Etiketler: #Mecnun Otyakmaz #Yabancı hakem #beşiktaş #galatasaray

İlgili Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem iddialarına yanıt: 'Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye...'

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem iddialarına yanıt: 'Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye...'
Beşiktaş'tan yabancı hakem sözleri: 'TFF'den yanıt bekliyoruz'

Beşiktaş'tan yabancı hakem sözleri: 'TFF'den yanıt bekliyoruz'
Beşiktaş'ta büyük tepki: Tribünlerden yabancı hakem tezahüratı!

Beşiktaş'ta büyük tepki: Tribünlerden yabancı hakem tezahüratı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler