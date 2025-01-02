Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı kadrosunu açıkladı: 2 isim yer almadı!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah beyazlı takımda tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica kadroda yer almadı. İyileşen Ciro Immobile kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ın 23 kişilik kadrosu şöyle:
?? Çaykur Rizespor maçı kamp kadromuz.#RİZvBJK pic.twitter.com/3t3F0jKLuL— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 2, 2025
Etiketler: #beşiktaş #Kamp Kadrosu #çaykur rizespor
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