Beşiktaş'tan Euroleague için açıklama

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:13

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:13

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Özkan Arseven, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının THY EuroLeague'de mücadele etmesini hedeflediklerini söyledi.

EUROLEAGUE İÇİN AÇIKLAMA

Özkan Arseven yaptığı açıklamada, taraftarların THY EuroLeague hayalini gerçekleştirmek için öncelikle BKT Avrupa Kupası'nı kazanmayı planladıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki sezon bizim için önemli. Beş aylık dönem sonrası önümüzdeki süreçte de Beşiktaş basketbolunun başında olursam, BKT Avrupa Kupası'nı kazanacak bir kadro kurarak, THY EuroLeague hedefini gerçekleştiririz" dedi.

THY EuroLeague katılımı için daha önce bahsedilen "wild card" (özel davet) konusunun zorluğuna dikkati çeken Arseven, "Olmayacak bir iş. Avrupa Ligi'nin bir statüsü var ve kaliteyi bozmak istemiyorlar. Statülere uygun bir şekilde Avrupa Ligi hedefimizi gerçekleştirebiliriz. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in bütçesi 25 milyon dolar. Bizim de bütçemizi buraya getirmemiz gerekiyor. Sponsorların vereceği destek ne kadar artarsa, biz de kendi oluşturacağımız kurullarla Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'ne çıkartabiliriz" ifadelerini kullandı.

Özkan Arseven

Ligde ve Avrupa'da daha iyi pozisyonları hedeflediklerini kaydeden Arseven, "Bu hayali gerçeğe çevirmek için ne yapabileceğimizi konuştuk. İki sezon önce 14. sırada ligi bitirmiş bir Beşiktaş vardı. 'Beşiktaş küme düşecek mi ligde kalacak mı?' diye devam ederken, 2 sezondur burada başarılı işler yaptığımı düşünüyorum. Beşiktaş geçen sene Avrupa Kupası'nda, ligde ve kupada yarı final oynadı. Bu sezon yine bunun üzerine çıkma hedefiyle bütçemizi arttırarak iyi bir takım kurduk ve takım kimyası oturdu. 5 numara transferimizi bitirdik. Seçim çalışmalarına girsek de basketbolu bu atmosferden uzak tutmaya çalıştık. Hızlı bir şekilde hocamızın bizden istediği bir transfer varsa, bunu yerine getirip, ligde ve Avrupa'da daha iyi bir yerde bitirme hedefimiz var" diye konuştu.

"NE YAPACAĞIMIZI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Yeni yönetimin mayıs ayındaki olağan genel kurul sonrasında da görevine devam etmesi gerektiğine inandığını aktaran Arseven, hayal satmadıklarını ve gerçekçi olduklarını vurguladı.

Beşiktaş'ın düzlüğe çıkması açısından olağanüstü genel kurulun bir gereklilik olduğunu dile getiren siyah-beyazlı yönetici, "Kısa sürede 5 aylık bir yönetim oluşturuldu. Önümüzdeki mayıs ayında yapılacak seçimde, her iki adayın da söylemiş olduğu gibi, bu yönetime bir şans verilmeli ve icraatlarını 3,5 senede yapması beklenmelidir. Yönetim kurulundaki arkadaşların birbiriyle kaynaşması bile 3-4 ay sürecektir. Biz hayal satmadık. Seçim sürecinde de olabilecek şeyleri konuştuk. Olmayacak hiçbir şey üzerinde konuşmadık. Bence realist bir yönetim olacak. Beşiktaş için ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Beşiktaş için maddi manevi elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Zaten bu planlarla, hazırlıklarla geldik" değerlendirmesinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ İYİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLECEK"

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı olan Arseven, iyi bir yönetim kurulu oluşturduklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Başkanımız basketbol şube sorumluluğunu bana verdiği takdirde, ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Diğer arkadaşlarımız da profesyonel hayatlarında Beşiktaş'a yararlı olacak kişiler. Yönetim kurulunda boş diyebileceğimiz, ne yapacağı belli olmayan bir arkadaşımız yok. Beşiktaş'ı bulunduğu yerden daha iyi yere getirmek tek hedefimiz olacak. İki aday mücadele verdi, kazanan biz olduk. Artık görevimizin başındayız. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla Beşiktaş'ı 5 aylık süreçte nereye götürebileceğimizi planladık. Bence Beşiktaş iyi bir şekilde yönetilecek. Üç dönemdir buraya aday olan, Beşiktaş'a gönül veren başkanımıza genel kurulun teveccühüyle bu başkanlığın yakıştırılması bizim de yönetim kurulu üyesi olarak seçilmemiz Beşiktaş'a artı bir değer katacaktır. Beşiktaş ölmez, Beşiktaş bitmez. Beşiktaş her zaman ayaktadır ama bizimle daha güçlü bir Beşiktaş olacağına inanıyorum."