Beşiktaş, Christian Fassnacht teklifini yenileyecek
Süper Lig ekibi Beşiktaş, orta sahada çok yönlü oynayabilen Christian Fassnacht'ı transfer etmek istiyor. İddiaya göre, siyah-beyazlılar yeni bir teklif hazırlığı yapıyor.
Beşiktaş'ın İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht için girişimleri devam ediyor. Siyah-beyazlıların sunduğu teklif Young Boys'u tatmin etmedi. Yöneticiler, orta sahada birçok mevkide oynayabilen oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında.
YOUNG BOYS ISRARCI
28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Young Boys 4 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş, ilk olarak 1.2 milyonluk öneride bulundu ve bu teklif geri çevrildi.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE RET
Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler 1.5 milyon Euro olarak teklifini güncelledi. Young Boys, bu rakamın da Fassnacht için beklentinin altında kaldığını Beşiktaş'a bildirdi.
FASSNACHT İÇİN TEKLİF GÜNCELLENECEK
Habere göre, teknik direktör Valerien Ismael'in çok beğendiği futbolcu için Beşiktaş yöneticileri teklifi yükseltmek istiyor. Ancak; takım içindeki dengeler de gözetilerek bu rakam güncellenecek.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Her iki kanat ve merkez ortada sahada oynayabilen Fassnacht, geçen sezon çeşitli sakatlıklar yaşamış ve toplamda 25 maçı kaçırmıştı. Buna karşın Christian Fassnacht 18 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti. 30 Haziran 2023 tarihine kadar Young Boys ile kontratı bulunan Fassnacht, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
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