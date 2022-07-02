Beşiktaş, Christian Fassnacht teklifini yenileyecek

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:09

Beşiktaş'ın İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht için girişimleri devam ediyor. Siyah-beyazlıların sunduğu teklif Young Boys'u tatmin etmedi. Yöneticiler, orta sahada birçok mevkide oynayabilen oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında.

YOUNG BOYS ISRARCI

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Young Boys 4 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş, ilk olarak 1.2 milyonluk öneride bulundu ve bu teklif geri çevrildi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE RET

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlı yöneticiler 1.5 milyon Euro olarak teklifini güncelledi. Young Boys, bu rakamın da Fassnacht için beklentinin altında kaldığını Beşiktaş'a bildirdi.

FASSNACHT İÇİN TEKLİF GÜNCELLENECEK

Habere göre, teknik direktör Valerien Ismael'in çok beğendiği futbolcu için Beşiktaş yöneticileri teklifi yükseltmek istiyor. Ancak; takım içindeki dengeler de gözetilerek bu rakam güncellenecek.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Her iki kanat ve merkez ortada sahada oynayabilen Fassnacht, geçen sezon çeşitli sakatlıklar yaşamış ve toplamda 25 maçı kaçırmıştı. Buna karşın Christian Fassnacht 18 karşılaşmada 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekti. 30 Haziran 2023 tarihine kadar Young Boys ile kontratı bulunan Fassnacht, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.