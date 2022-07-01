Son Dakika: Beşiktaş Cenk Tosun ile anlaştı

01 Temmuz 2022 Cuma, 13:19

Beşiktaş, 3'üncü transferini Cenk Tosun ile yapmaya hazırlanıyor.

Milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde 1+1 yıllığına anlaşmanın sağlandığı ve resmi imzaların iki gün içinde atılacağı öğrenildi. Cenk Tosun'un 5 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına da katılacağı bildirildi.

Bu arada Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdüğü ve Hollandalı golcünün de Avusturya kampına katılmasının beklendiği gelen bilgiler arasında.

Cenk Tosun, kariyeri boyunca 405 resmi müsabakaya çıkarken 166 gol 44 asist üretmişti.