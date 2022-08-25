Beşiktaş, Dele Alli transferini duyurdu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İngiliz futbolcu Dele Alli'nin transferi için Premier Lig ekibi Everton ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platfomu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Dele Alli için KAP'a açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, İngiliz yıldızın kiralık transferi için Everton ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır."
26 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş, yıldız futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin bonservisini ocak ayına kadar almak isterse Everton'a 6 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş opsiyonu sezon sonunda kullanırsa rakam 8 milyon Euro.
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- İşte Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği o manşet
- 'Umarım Peker'in ifşaları doğru çıkmaz'