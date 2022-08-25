Beşiktaş, Dele Alli transferini duyurdu!

25 Ağustos 2022 Perşembe, 18:26

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Dele Alli için KAP'a açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, İngiliz yıldızın kiralık transferi için Everton ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır."

26 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş, yıldız futbolcu için kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin bonservisini ocak ayına kadar almak isterse Everton'a 6 milyon Euro ödeyecek. Beşiktaş opsiyonu sezon sonunda kullanırsa rakam 8 milyon Euro.