Son Dakika: Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı ve Ümraniyespor'a kiraladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2022 Perşembe, 15:50
Son Dakika: Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
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Son olarak Everton'dan Dele Alli'yi İstanbul'a getiren Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. 

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesini 2025’e kadar uzatıp Süper Lig'in yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor’a kiraladı.

Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Beşiktaş alt yapısından yetişen Kartal Kayra, 2021 yılında da Ümraniyespor forması giymişti.


Kartal Kayra Yılmaz Ümraniyespor beşiktaş transfer

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