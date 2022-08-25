Son Dakika: Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı ve Ümraniyespor'a kiraladı.
Son olarak Everton'dan Dele Alli'yi İstanbul'a getiren Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ın sözleşmesini 2025’e kadar uzatıp Süper Lig'in yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor’a kiraladı.
Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Beşiktaş alt yapısından yetişen Kartal Kayra, 2021 yılında da Ümraniyespor forması giymişti.
Video Haberler
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi
- Trafikte ve karayollarında son durum
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Ünlü Şef Mehmet Özer'den üzen haber
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- 'Ses kayıtlarını yayınladığımda... '