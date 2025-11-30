Beşiktaş'ta kriz son bulabilir... Rafa Silva için geri dönüş ihtimali!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.11.2025 11:25:00
Beşiktaş’ta bir süredir takımdan ayrı olan Rafa Silva, yeni haftada antrenmanla başlayabilir. Deneyimli oyuncunun bireysel çalışmalarda iyi olduğu ve eksiklerini kapatması halinde gelecek haftaki maç kadrosuna dahil edilebileceği iddia edildi.

Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Rafa Silva’yla ilgili yeni haftada sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Portekizli futbolcu, sakatlıklarını gerekçe göstererek bir süredir antrenmanlarda yer almıyordu. 

Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz hafta Rafa Silva'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada MR tetkiklerinde bel ağrısını açıklayacak bir patolojiye rastlanmadığı belirtilmiş, sağlık ekibi tarafından tedavi programı uygulanacak ifade edilmişti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde Rafa Silva’nın dün tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbet ettiği, geri dönüş çalışmalarının sonuna gelen deneyimli futbolcunun Fatih Karagümrük maçının ardından yapılacak ilk antrenmanda yer alabileceği kaydedildi.

Ek olarak Rafa Silva’nın takım çalışmalarına katılıp aradaki farkı kapatması halinde Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında kadroda yer alabileceği ifade edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı’yla birlikte düzenledikleri basın toplantısında söylediği sözlerin arkasında olduğu, Rafa Silva’ya kapıyı kapatmadığı ve antrenmanlarda yer alması halinde kadroya alacağına dikkat çekildi.

Sergen Yalçın basın toplantısında, "Oyuncu bizim için çok değerli. Antrenman yapmak istiyorsa buyursun gelsin ve antrenmana çıksın. Hafta sonu maçta yine kullanalım. Oyuncu tarafında da bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Olsa konuşur çözeriz ama iletişimi kapattı. Menajeri yoluyla iletişim kuruluyor" ifadelerini kullanmıştı. 

