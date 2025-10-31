Fenerbahçeli yıldız için flaş iddia: 'Kış transfer döneminin bomba transferi olabilir'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 11:58:00
Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı Marco Asensio'ya La Liga ekibi Sevilla'nın talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla bir kez daha Avrupa'da gözleri üzerine çeviren Marco Asensio için ortaya atılan transfer iddiası ses getirdi. İspanyol basını, yıldız futbolcunun yeniden La Liga'ya dönebileceğini belirtti.

Mallorca çıkışlı olan Asensio, uzun yılar Real Madrid forması giymiş ardından ise PSG'nin yolunu tutmuştu. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İspanyol yıldız, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Sezona iyi bir başlangıç yapan deneyimli futbolcu, performansıyla da taraftarları kendine hayran bıraktı.

El Nacional'de yer alan habere göre, Avrupa'da da gözleri üzerine çeviren Asensio'ya Sevilla talip oldu. İspanyol ekibinin Alexis Sanchez'le yolları ayırmaya yakın olduğu ve yerini Asensio ile doldurmak istediği belirtildi.

Haberde, "Eski Real Madridli Marco Asensio , kış transfer döneminin bomba transferi olabilir" ifadeleri kullanıldı. 

Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Asensio, bu sezon 9 maçta, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #sevilla #Marco Asensio

