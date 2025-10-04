Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'da Okan Buruk kararı!

4.10.2025 10:24:00
Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirme yapılacağı iddia edildi.

Süper Lig'de Galatasaray'ı üç sezon üst üste şampiyon yapan teknik direktör Okan Buruk'un maaşında iyileştirme yapılacağı ileri sürüldü.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla Liverpool zaferinin ardından harekete geçti.

OKAN BURUK'A ZAM

Haberde Okan Buruk'un 140 milyon TL olan yıllık ücretinin 200 milyon TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Buruk'un sözleşmesinde ligde ve Avrupa'daki başarılar için ek ödeme maddeleri de bulunuyor.

DERBİ PRİMİ BELLİ OLDU

Öte yandan Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin primi de belli oldu. Sarı-kırmızılı takım derbinin kazanılması halinde toplamda 500 bin Euro (24 milyon TL) prim alacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #galatasaray #okan buruk

