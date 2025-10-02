Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 12:09:00
2.10.2025 12:09:00
Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini yönetecek hakemi açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol görev yapacak.

Yasin Kol

Ligde 8. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: Ali Şansalan

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Yasin Kol

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

