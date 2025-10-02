İşte Galatasaray’ın Liverpool destanının perde arkası: Zafer böyle geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 yenerek Avrupalı kimliğine geri dönerken zaferin perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların 5-1’lik E.Frankfurt mağlubiyeti ve Alanyaspor’u 1-0 yendikleri maçtaki kötü futbolu, teknik direktör Okan Buruk ile oyuncular üzerindeki baskıyı artırdı.

Peki Cim-Bom’un, Liverpool zaferi nasıl geldi?

- Okan Buruk, Alanyaspor maçı sonrası 4 gün futbolcularıyla bire bir ve toplu olarak görüştü. Buruk, takımdaki stresi azaltıp Şampiyonlar Ligi vitrinini bir motivasyon unsuru olarak kullanarak “Liverpool maçının hikâyesini siz yazacaksınız” dedi.

- Buruk, ekibiyle birlikte Kemerburgaz’da kamp kurdu. Liverpool’un bu sezonki tüm maçlarının detaylı analizi hazırlandı.

- G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, geçen cumartesi soluğu Kemerburgaz’da aldı. Özbek, Buruk’a inancını dile getirip Liverpool maçı için özgüven aşıladı.

- Özbek’in isteğiyle pazar günü futbolcular, teknik heyet ve çalışanlar aileleriyle birlikte Kemerburgaz’daki yemekte bir araya geldi.

- Her futbolcunun ailesi, eşi ve çocukları mektup yazdı. Bu mektupları Liverpool maçı öncesi soyunma odasında futbolcular okuyup hayli duygulanarak motive oldu.

- Buruk, formda veya yıldız oyuncu ayrımı yapmaksızın Liverpool’a karşı en doğru 11’i çıkardı. Icardi, Sane, Sallai, Eren, Sara gibi son haftaların sürekli oynayan isimleri maça yedek başladı. Okan Hoca fizik gücü ön plana koyduğu bir 11’i sahaya sürüp doğru strateji yaptı.