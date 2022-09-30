Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'den 3 isim yer almayacak!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş karşılaşması hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli takımda 3 ismin derbide forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'de sağlık ekibi, milli arada sakatlıkları bulunan oyuncuları takıma geri kazandırmak için adeta seferberlik ilan etti.
Fanatik’in haberine göre, söz konusu isimlerden Luan Peres ile birlikte takıma geri dönen Serdar Aziz'in buna rağmen durumu belirsizliğini koruyor. Norveç Milli Takımı'ndan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Joshua King'in, Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimallerinin bulunmadığı bildirildi.
LARNACA YADA KARAGÜMRÜK
Biraz daha takımdan ayrı kalmaları beklenen bu ikilinin yanı sıra teknik direktör Jorge Jesus, antrenman düzeyi henüz beklenen seviyeye gelmeyen Serdar'ı pazar günkü dev karşılaşmada oynatmayı düşünmüyor. Milli stoperin, Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca ya da daha sonra ligde oynanacak Karagümrük mücadelesinde takımdaki yerini alacağı konuşuluyor.
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