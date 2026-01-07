Gabriel Paulista'dan Beşiktaş'a veda mesajı: 'Bu kararı vermek kolay değildi'

Ailevi gerekçeler nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, yayımladığı veda mesajında siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Sosyal medya platformu Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan 35 yaşındaki stoper, "Bugün, Beşiktaş'a minnettar bir kalple veda ediyorum. Bu kararı vermek kolay değildi. Futbol her gün tutku, bağlılık ve özveridir, ama aile her zaman önceliğim olacak. Brezilya'ya sevdiklerimle ilgilenmek için dönüyorum, burada yaşadığım her şey için sonsuz şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Açıklamasında siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara teşekkür eden Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

"Her şeyin gerçekleşmesi için gece gündüz durmadan çalışan kulübümüze, yönetim kuruluna, başkanımıza, antrenör kadrosuna, perde arkasında çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Beşiktaş'ı her gün dev yapan sizsiniz. Takım arkadaşlarım, sahayı sizlerle paylaşmak benim için bir onurdu. Saygı, sadakat ve birlik her zaman vardı. Taraftarlarımıza, her andaki destek, sevgi ve güç için içten teşekkür ederim. Bu formayı giymek sonsuza kadar benimle kalacak bir şey. Saygı, minnet ve gönül kapılarını açarak ayrılıyorum. Beşiktaş'ın başarılarının devamını ve bu büyük kulübün tarih yazmaya devam etmesini umuyorum. Her şey için teşekkür ederim."

45 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.