Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken'den 3 büyükleri üzecek açıklama: Şampiyon olamazlar

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:19

Beşiktaş'ın eski ünlü golcüsü ve efsanesi Ali Gültiken, bu sezon 3 büyüklerin şampiyonluk şansının yok denecek kadar az olduğunu söylerken, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi saha için performansları nedeniyle de eleştirdi.

Ali Gültiken, "Bundan sonrası için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk hayali kurmak çok zor. Matematiksel olarak mümkün görünse de saha performanslarına bakınca çok da mümkün görünmüyor. Ayrıca Trabzonspor'un bundan sonraki rakibi kendisi" ifadesini kullandı.

