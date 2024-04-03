Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babasından açıklama!
Gayrettepe'de bulunan ce kulübünün tadilatında çıkan yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in cenazesini teslim alan babası Yüksel Tevlek, "Oğlumun çenesinde yara var halbuki, zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. İhmal olup olmadığını bilmiyorum" dedi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki gece kulübünde tadilat esnasında dün çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken 47 yaşındaki DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.
"OĞLUMUN ÇENESİNDE YARA VAR"
Acılı baba Yüksel Tevlek, şöyle konuştu:
"Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum 47 yaşında. DJ'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu. Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı. 'Çok mücadele ettik ama kurtaramadık' dedi. İhmal olup olmadığını bilmiyorum."
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