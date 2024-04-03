Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babasından açıklama!

Gayrettepe'de bulunan ce kulübünün tadilatında çıkan yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in cenazesini teslim alan babası Yüksel Tevlek, "Oğlumun çenesinde yara var halbuki, zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. İhmal olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:38
Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babasından açıklama!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki gece kulübünde tadilat esnasında dün çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken 47 yaşındaki DJ Gökay Tevlek'in babası Yüksel Tevlek Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

"OĞLUMUN ÇENESİNDE YARA VAR"

Acılı baba Yüksel Tevlek, şöyle konuştu:

"Oğlumun çenesinde yara var. Halbuki zehirlenme falan değil. Ne olduğunu biz de sizin kadar biliyoruz. Oğlum 47 yaşında. DJ'lik yapıyordu. Orada bir çalışma vardı. Oğlum da gözetim yapıyordu. Doktorun dediğine göre kötü durumdaydı. 'Çok mücadele ettik ama kurtaramadık' dedi. İhmal olup olmadığını bilmiyorum."


İlgili Haberler

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yeni ayrıntılar... Apartman yöneticisi konuştu: 'Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor'

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yeni ayrıntılar... Apartman yöneticisi konuştu: 'Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor'
Katliam gibi yangın: 29 ölü

Katliam gibi yangın: 29 ölü
29 kişi hayatını kaybetmişti…Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu

29 kişi hayatını kaybetmişti…Gece kulübünde çıkan yangının nedeni belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, seçim zaferinin ardından İstiklal’de yurttaşlarla beraber

İmamoğlu, seçim zaferinin ardından İstiklal’de yurttaşlarla beraber
29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’

29 kişinin hayatını kaybettiği faciada görgü tanıkları konuştu: ‘Otoparktan sürünerek çıkabildik’
DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!

DEM'in tulum çıkardığı Van'da Bakanlık hamlesi… Seçilen adayın hakları alındı!
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika... Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere ilişkin ilk yorum: 'Tepkisellik bir hayli fazla...'

Son Dakika... Devlet Bahçeli'den yerel seçimlere ilişkin ilk yorum: 'Tepkisellik bir hayli fazla...'
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü
5 sene görev yapacaklar... Belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

5 sene görev yapacaklar... Belediye başkanları ne kadar maaş alacak?
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak ve toz taşınımı… 3 Nisan 2024 Çarşamba hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?