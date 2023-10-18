Beşiktaş Emlakjet - Cedevita Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:27

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:36

Beşiktaş Emlakjet, Eurocup A Grubu'ndaki 3. maçında sahasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - CEDEVİTA MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CEDEVİTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta oynadığı ilk iki maçı kazandı. Slovenya ekibi ise ilk iki maçını kaybetti.