Beşiktaş Emlakjet - Cedevita Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Emlakjet, Eurocup A Grubu 3. hafta maçında kendi evinde Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:27
Beşiktaş Emlakjet - Cedevita Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Emlakjet, Eurocup A Grubu'ndaki 3. maçında sahasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - CEDEVİTA MAÇI SAAT KAÇTA?

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CEDEVİTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta oynadığı ilk iki maçı kazandı. Slovenya ekibi ise ilk iki maçını kaybetti.


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