Beşiktaş Emlakjet - Cedevita Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet, Eurocup A Grubu 3. hafta maçında kendi evinde Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Beşiktaş Emlakjet, Eurocup A Grubu'ndaki 3. maçında sahasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - CEDEVİTA MAÇI SAAT KAÇTA?
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - CEDEVİTA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Siyah-beyazlı ekip grupta oynadığı ilk iki maçı kazandı. Slovenya ekibi ise ilk iki maçını kaybetti.
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