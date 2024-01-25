Beşiktaş Emlakjet deplasmanda yenildi
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Emlakjet deplasmanda London Lions'a 93-72 mağlup oldu.
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 16. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımına 93-72 yenildi.
The Copperbox Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 18-17 üstün geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-33 önde gitti.
İkinci yarıda farkı koruyan ve son çeyreğe 68-50 önde giren London Lions, salondan 93-72 galip ayrıldı.
Ligde play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, 7. mağlubiyetini alırken, London Lions ise 11. galibiyetini elde etti.
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