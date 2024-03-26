Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta final için parkede!

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final ilk maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:17
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta final için parkede!
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup yarı final ilk maçında Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg ile deplasmanda karşılaşacak.

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ve Bilyoner ekranlarından takip edilebilecek.

Siyah-beyazlılar, rakip sahada kazanarak İstanbul'daki karşılaşma öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. Yarı final ikinci maçı ise 29 Mart Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

Beşiktaş Emlakjet, tek maç eleme sistemine göre oynanan çeyrek final mücadelesinde İsrail takımı Hapoel Shlomo'yu 94-89 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

İKİNCİ MAÇ KAPALI GİŞE

Basketbol BKT Euro yarı finalinde Beşiktaş Emlakjet ile Fransa temsilcisi Mincidelice JL arasında 29 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak serinin ikinci maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Mincidelice JL ile oynayacağımız maçın biletleri tükenmiştir. Sinan Erdem Spor Salonu'nda takımımızı destekleyecek 'Büyük Beşiktaş Taraftarı'na göstermiş olduğu ilgi için sonsuz teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.


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