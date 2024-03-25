Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'a 2 iyi haber!

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacak Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Al-Musrati ve Daniel Amartey takımla çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 21:50
Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'a 2 iyi haber!
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Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yapılan antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

AL-MUSRATİ VE AMARTEY'DEN İYİ HABER

beIN Sports'un haberine göre; Al-Musrati ve Amartey sakatlıklarını atlattı ve takımla beraber idmanlara başladı.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın (salı) saat 16.00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.


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